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En el peronismo aseguraron que el Gobierno quiere sacar las PASO por “pánico a Bullrich”

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La diputada vinculó el apuro por la reforma electoral con las tensiones internas de La Libertad Avanza y sus disputas de cara a 2027.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Agustina Propato, aseguró que el Gobierno de Javier Milei busca suspender las PASO por “pánico a Bullrich” y afirmó que el apuro del oficialismo por avanzar con la reforma electoral tiene que ver con la interna de La Libertad Avanza. Para la legisladora, el Ejecutivo busca resolver sus diferencias por las elecciones de 2027.

“Parece que les agarró un apuro de fin de año porque quieren dos sesiones, ya mismo el 18 y el 25 de noviembre, para insistir con la reforma política”, señaló Propato. Según la diputada, los libertarios buscan suspender las PASO por el peso político que tiene la jefa del bloque de LLA en el Senado y advirtió: “Se ve que le tienen pánico a Pato Bullrich; me parece que viene por ahí para resolver su interna”.

Las declaraciones de la legisladora peronista surgieron en medio de las tensiones entre Bullrch y el sector que responde a Karina Milei. La senadora viene mostrando diferencias con algunos referentes de la Casa Rosada y ha adoptado una postura individual dentro del oficialismo, en un contexto de especulaciones sobre su futuro político y sus aspiraciones presidenciales.

La indirecta de Milei y la interna de Bullrich

En ese escenario, Propato también recordó el mensaje que el presidente compartió en sus historias de Instagram el miércoles pasado. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, decía la frase publicada por Milei, que fue interpretada por diferentes sectores como una indirecta hacia Bullrich.

“La acusaron de querer hundir el barco, metáfora que está muy dirigida”, indicó la diputada. Aunque el mensaje presidencial no mencionó a la senadora, distintos medios nacionales señalaron que la publicación profundizó las versiones sobre el enfrentamiento entre Bullrich y el entorno entre Karina Milei.

Por otra parte, la legisladora se refirió a la disputa por el futuro de la provincia de Buenos Aires y rechazó que su definición quede supeditada a los acuerdos nacionales del peronismo. “Me parece que la provincia de Buenos Aires es un bastión fundamental, que no sea una moneda de cambio de negociación electoral”, sostuvo. También destacó el peso productivo del distrito y el papel en una reconstrucción económica del país.

Consultada directamente por sus aspiraciones, Propato fue contundente y aseguró: “Yo quiero ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, estoy dispuesta a este acto de servicio y me parece que es lo que tenemos que hacer”.

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