Pablo Juliano comparó la crisis del 2001 con la actualidad y responsabilizó a Milei

El diputado vinculó las dificultades de su infancia con el presente y cuestionó el impacto de la situación económica en las familias y el acceso a la universidad.

(BUENOS AIRES).- «Hoy es de nuevo la realidad de una nueva generación de argentinos», dijo Pablo Juliano al comparar las dificultades que atravesó su familia en 2001 con la crisis económica actual y responsabilizar a Milei. Juliano sostuvo que hoy ni el trabajo ni el esfuerzo de una madre sola alcanzan para criar a tres hijos y que la universidad queda lejos incluso para quien vive cerca.

Juliano situó la anécdota en una entrevista del día anterior en Radio Universidad, en La Matanza: «Conté esta anécdota en la entrevista que me hicieron en Radio Universidad, en La Matanza.» Al reconstruir su infancia, ubicó en 2001 la partida de su padre y la crianza de él y sus hermanos a cargo de su madre. «En el 2001 mi viejo se fue y mi vieja nos crió sola. No había un mango partido al medio. Teníamos que cambiar el camino de la escuela a casa para no pasar por la puerta de los almacenes donde debíamos el fiado», relató.

Pablo Juliano identificó a las personas a quienes su familia debía las compras fiadas: «Primero Gloria, después Mario, después Roque. No me da vergüenza contarlo porque es la realidad que viví y de la que pude salir gracias a mi abuela Rosa, a mi vieja y después a la Universidad.» En otro tramo, las recordó como vecinos que les daban fiado.

Juliano vinculó aquel episodio con las dificultades actuales y sostuvo que una nueva generación atraviesa una situación parecida. «Hoy es de nuevo la realidad de una nueva generación de argentinos. La deuda, el fiado, que no te alcance la plata. Pero esta vez no alcanza ni el trabajo ni el esfuerzo de una madre sola para criar a tres hijos. Y ni hablar de la universidad, que hoy queda lejos hasta para el que vive a la vuelta.»

Juliano cuestionó el modo en que Milei responde a las dificultades de quienes no llegan a fin de mes: «¿Alguien escuchó a Milei hablar de movilidad ascendente o de oportunidades? No. El presidente se burla de las personas que no llegan a fin de mes y, por más que se lo expliquen, sigue sin entenderlo. Porque hay cosas que se sienten, y el presidente carece de sensibilidad.»

Juliano sostuvo que Milei había pedido que lo evaluaran de acuerdo con sus propios números. Al aludir a un discurso del Presidente en abril en la Bolsa de Comercio, mencionó 34.000 empresas cerradas y describió la respuesta a una búsqueda de personal: «ponés un aviso en una carnicería que estás buscando un pibe para que te ayude a depostar, y tenés 6 colas en un frigorífico.»

Juliano citó un dato que atribuyó al Banco Provincia: el 25% de las personas que cobran allí y no son empleados públicos no llega a fin de mes el día 10. «El 25% de las personas que cobran en el Banco Provincia y que no son empleados públicos, no llega a fin de mes el día 10. Lo dijo el Banco Provincia hace 15 días», afirmó. También responsabilizó al gobierno nacional por condenar al país a una crisis eterna y a pagar de contado: «cuando vos gobernás un país que lo condenás a vivir en una crisis eterna y que pagues de contado». Al explicar cómo cambiaba el fiado con el paso del tiempo, describió que el almacenero podía decidir qué llevar y hasta qué marca: «Te elige hasta la marca».