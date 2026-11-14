«Carpas VIP»: Diputados opositores pidieron informes a empresas vinculadas a la familia Menem

Los diputados buscan saber si las firmas vinculadas al titular de la Cámara baja fueron contratadas por el Estado o subcontratadas para el operativo papal.

(BUENOS AIRES).- Esteban Paulón y Pablo Juliano presentaron pedidos de informes en la Cámara de Diputados sobre la contratación de dos empresas vinculadas a Martín Menem para prestar servicios de seguridad y limpieza durante la misa y la vigilia papal en Palermo. Buscan aclarar si el Estado contrató directamente a las firmas o si fueron subcontratadas por la organización del evento. Paulón también pidió interpelar al jefe de Gabinete y al canciller, y solicitó a la Ciudad y a la Nación información pública sobre los gastos del operativo.

Las firmas son Tech Security SRL y Purgato S.A. Juliano pidió conocer «la totalidad de los procedimientos de contratación realizados para la organización y desarrollo de la celebración», en referencia a la misa ante el Monumento de los Españoles y la vigilia de oración con jóvenes. También reclamó que se explique por qué se recurrió a una contratación directa por urgencia en lugar de una licitación o un concurso público, pese a que la visita se conocía con meses de anticipación.

La Santa Sede confirmó la visita de Papa León XIV el 5 de agosto y los trámites para contratar servicios comenzaron a mediados de octubre, una secuencia que alimentó los cuestionamientos sobre la urgencia. Juliano pidió que el Ejecutivo informe si se cumplió la exigencia del pliego de contar con cuatrocientos (400) agentes de seguridad por turno, «precisando la cantidad efectivamente desplegada, la distribución por sectores, los turnos realizados, las horas de servicio certificadas y el costo total y unitario de dichas prestaciones».

Las empresas implicadas

Tech Security fue fundada en 2005 por Martín Menem, sus hermanos Adrián y Fernando, y Pablo Vázquez. Cuando Martín Menem asumió su cargo en Diputados, en 2023, se desvinculó de la firma y cedió su paquete accionario a Adrián. Purgato se creó en 2015 por Fernando Menem junto con Vázquez, Ignacio Calo y Evaristo Sanguinetti; los cuatro se repartieron las acciones en partes iguales.

Desde el entorno de Martín Menem afirmaron que ambas firmas fueron subcontratadas por DF Entertainment, organizadora del evento, y que mantenían una relación comercial de larga data con la productora. Tech Security dijo que desplegó 199 empleados en Plaza Seeber, la avenida Sarmiento, la carpa VIP y el acceso por Cerviño, y calculó una facturación de $83 millones por los tres días de actividad. También participaron al menos otras cuatro empresas de seguridad, entre ellas MCM, contratada por la Ciudad.

Paulón sostuvo que DF Entertainment recibió un contrato de 6 millones de dólares por adjudicación directa, tras una compulsa de precios en la que, según dijo, se presentó un solo oferente. Cuestionó la urgencia: la visita se había confirmado en agosto y, a su criterio, correspondía una licitación pública; agregó que hubo otras contrataciones por 7 millones de dólares y estimó el total en 13 millones. También preguntó si Karina Milei, a quien describió como «muy cercana a los Menem», tuvo alguna intervención en la adjudicación. Aclaró que no tiene pruebas y que no cuestiona la capacidad de las empresas, sino el posible direccionamiento; señaló que la eventual infracción a la ley de ética pública es uno de los puntos que buscan esclarecer y que DF aparece como intermediaria. A su criterio, una parte del Gobierno aprovechó la visita para «hacer un negocio».

El recuento general incluyó siete procedimientos de contratación directa y ocho adjudicaciones por $20.477.334.664,75, equivalentes a unos US$ 14 millones. La mayor fue para DF Entertainment, por $8.690 millones, para producir y coordinar la misa y la vigilia. El pliego contempló una carpa de 30 por 40 metros con climatización, pisos, alfombras y mobiliario, además de sanitarios diferenciados, servicios gastronómicos y 3.500 sillas para distintas áreas. También se previeron acreditaciones para unos 4.000 invitados especiales, una cifra que no equivale a la capacidad simultánea de la carpa ni a la cantidad efectiva de asistentes; Paulón contrapuso las comodidades del sector a los fieles que esperaron a la intemperie.