Yanina Latorre reveló el supuesto motivo de la separación de Pampita y Martín Pepa: “Por eso a ella no le duran las parejas”

La supuesta separación de Pampita y Martín Pepa sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, fue Yanina Latorre quien se metió de lleno en la polémica y, durante su programa en El Observador, dio detalles sobre el final de la relación y apuntó contra la modelo con frases contundentes.

Según Latorre, la pareja habría terminado hace unos 15 días y el motivo estaría vinculado a la dificultad de sostener un vínculo a distancia y a la intensidad que Pampita tendría en sus relaciones.

“La persona que me contó la separación me cuenta que ella es intensamente insoportable. Hay que estar juntos, no se pueden estar 10 días sin verse”, aseguró la periodista. Además, agregó: “El pibe quiere una novia, no quiere una esposa”.

Las críticas de Yanina Latorre sobre la forma en que Pampita vive sus relaciones

Fiel a su estilo, Latorre cuestionó la manera en que Pampita encara sus vínculos amorosos. “No le duran las parejas pero para mí, ¿sabés por qué? Se apura mucho”, sostuvo la periodista.

En ese sentido, consideró que la modelo tiene una fuerte necesidad de vivir en pareja y formar una familia. “No es que quiere un macho. Ella tiene la necesidad de vivir en pareja y en familia. Ella quiere el cuentito de la felicidad, que la quieran, que la abracen, que la amen”, expresó.

Latorre también planteó que avanzar rápido en una relación puede traer problemas. “Cuando conocés a un tipo, a los tres meses te casás, lo más probable es que te cases con un boludo porque no lo conocés”, disparó.

El recuerdo del matrimonio de Pampita con Roberto García Moritán

Durante su descargo, Yanina Latorre recordó el matrimonio de Pampita con Roberto García Moritán, con quien tuvo a su hija Ana. La periodista cuestionó la exposición pública de esa relación y la imagen de felicidad que ambos mostraban en redes.

“También se casó con Moritán y hay que casarse con Moritán”, lanzó con ironía. Además, mencionó los mensajes románticos que la expareja compartía antes de separarse: “Se separó de Moritán, que aparte hasta hace una semana atrás había publicado chats: ‘Hola, amor, te espero’, ‘Amor, ¿venís a tomar el té?’. Yo no sé por qué se dicen tantas veces amor, se me baja todo a mí”.

Y agregó: “Te hablaban todo el día del amor, que tomaban el té, que vamos a pasear y todo es con amor, amor, amor. Selfie en la cama. Chicos, estamos casados, tenemos un hijo. Dios, qué pesadilla”.

Pampita habló por primera vez de los rumores de separación con Martín Pepa. (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa: la rapidez en el inicio del vínculo y la opinión de Latorre

La periodista también hizo referencia al comienzo de la relación entre Pampita y Martín Pepa, que llegó después de la escandalosa separación de la modelo y García Moritán.

“A la semana de haberse separado, que fue un drama, se habían casado, habían hecho un reality, nació la nena, agarró a este, Martín Pepa, y se puso de novia con este que es escurridizo”, sostuvo Latorre.

Para cerrar, insistió en que Pampita debería tomarse más tiempo antes de comprometerse sentimentalmente. “Hay que tener paciencia y que llegue. Ella tiene una necesidad de estar en pareja, que es una cosa que no entendí. Ella empieza a chatear con un tipo, le gusta, habla dos semanas, cuando lo ve ya es para ponerse de novia”, concluyó.

Por ahora, la separación de Pampita y Martín Pepa sigue siendo tema de conversación, mientras las declaraciones de Yanina Latorre sumaron un nuevo capítulo a la polémica.