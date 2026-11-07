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Espectáculos

Karina Jelinek dejó de ser vegetariana y explicó los motivos: “El cuerpo me lo pide”

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La modelo contó que volvió a incorporar carne a su alimentación después de muchos años.

Karina Jelinek sorprendió al contar que dejó de ser vegetariana después de muchos años sin consumir carne. En una entrevista con Puro Show (eltrece), la modelo explicó los motivos que la llevaron a cambiar su alimentación y aseguró que ahora siente que necesita incorporar más proteínas a su dieta.

“Me gusta, y ahora lo necesito. Estoy haciendo mucho pádel y participando en torneos y demás, y el cuerpo me pide comer, tipo sano, pero bien”, contó cuando le preguntaron por su decisión.

Entre los alimentos que volvió a disfrutar, mencionó el asado, el pollo y hasta una milanesa napolitana al horno. Sin embargo, aclaró que no quiere incorporar preparaciones fritas a su rutina. “Me tienta, no sé, un poco una milanesa napolitana al horno. Cosas fritas, no”, explicó.

Karina Jelinek armó un jugado outfit para celebrar su cumpleaños. (Foto: Movilpress)
Karina Jelinek armó un jugado outfit para celebrar su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Por qué Karina Jelinek dejó de ser vegetariana

Durante la entrevista, la modelo recordó que había mantenido una alimentación vegetariana durante mucho tiempo y reveló que había tomado esa decisión por influencia de una amiga.

“Sí, hace un montón. Por Paz, mi amiga. Vivía a queso, lenteja, poroto, pero bueno, ya no”, relató cuando le preguntaron cómo había sido su experiencia sin consumir carne.

Al ser consultada sobre si se había aburrido de ese tipo de alimentación, Karina coincidió y volvió a señalar que su actividad física fue determinante para el cambio: “Sí, aparte mi cuerpo me pide más proteína y demás. Estoy con muchos torneos y nada. Lo necesito”.

Karina Jelinek fue vegetariana durante muchos años (Foto: Instagram / Viaggio)
Karina Jelinek fue vegetariana durante muchos años (Foto: Instagram / Viaggio)

Así, Jelinek contó que decidió modificar sus hábitos alimenticios en función de sus nuevas exigencias deportivas, aunque aclaró que busca mantener una alimentación saludable y evitar las comidas fritas.

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