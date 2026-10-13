Unión por la Patria pidió cambios al Presupuesto 2027 por los fondos universitarios

El bloque cuestionó los fondos previstos para 2027 y pidió cumplir un fallo judicial, aumentar partidas y compensar los recursos universitarios sin alterar el resultado financiero.

(BUENOS AIRES).- “Mientras tanto, el Poder Ejecutivo incumple con la Ley de Financiamiento Universitario en el corriente año”, afirmaron integrantes de Unión por la Patria en la Comisión de Presupuesto. El bloque sostuvo que el proyecto de Presupuesto 2027 no garantiza fondos para cumplir la norma y reclamó cambios antes del debate, que comienza este martes.

En su planteo, los integrantes del bloque afirmaron: “Mientras tanto, el Poder Ejecutivo incumple con la Ley de Financiamiento Universitario en el corriente año y no garantiza los fondos para su cumplimiento en el Presupuesto 2027”. La declaración combina una denuncia sobre la aplicación de la ley durante el año en curso con un cuestionamiento a los recursos previstos para el próximo ejercicio.

Los integrantes de Unión por la Patria explicaron: “Por eso, las y los integrantes de nuestro bloque en la Comisión de Presupuesto remitieron nota a su Presidente exigiendo diversos puntos”. La nota fue dirigida al presidente de esa comisión y enumera tres pedidos: uno sobre un fallo judicial, otro para aumentar partidas del proyecto presupuestario y un tercero referido a cómo compensar los recursos para las universidades.

Los reclamos de Unión por la Patria

El primer pedido apunta al Jefe de Gabinete y al cumplimiento de un fallo reciente: “Que el Jefe de Gabinete garantice el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el reciente fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 11”. La solicitud identifica las disposiciones de esa decisión judicial como el objeto cuyo cumplimiento debe garantizarse.

El segundo planteo está dirigido al Secretario de Hacienda: “Que el Secretario de Hacienda incremente las partidas contenidas en el proyecto de Presupuesto 2027, garantizando el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario Nro. 27.795”. El bloque vincula el aumento de las partidas previstas en el proyecto con el cumplimiento pleno de esa ley y precisa el destino que reclama para esos fondos.

Como mecanismo para cubrir los recursos necesarios, el bloque propuso: “Que los recursos necesarios para las Universidades se compensen con la reducción de partidas en la Jurisdicción 91 «Obligaciones a cargo del Tesoro«, sin alterar el resultado financiero previsto para el 2027”. La propuesta plantea compensar los fondos universitarios con una reducción en esa jurisdicción y mantener sin cambios el resultado financiero previsto para el ejercicio.

Los integrantes del bloque enmarcaron sus reclamos en el inicio del tratamiento presupuestario: “Este martes comienza el debate del Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2027”. La nota reúne pedidos de cumplimiento judicial y de cambios en las partidas, junto con una alternativa de compensación que no modifica el resultado financiero previsto.