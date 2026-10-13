Alberto Fernández: «Si en la Argentina hay un inocente preso es Cristina Kirchner»

El expresidente Alberto Fernández afirmó que la exvicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra indebidamente detenida e insistió en su inocencia. Aunque su compañera de fórmula lo ha desconocido en innumerables ocasiones y desde el espacio se refieren a su gestión como “el peor error del peronismo”, Alberto Fernández buscó mostrar apoyo a la campaña que busca su libertad y la nulidad del fallo por la causa Vialidad que la mantiene presa en San José 1111.

El expresidente manifestó para validar su postura: “Mirá, yo soy un hombre que ha enseñado derecho penal toda su vida”. En esa misma línea, sostuvo: “Soy un hombre que me considero un demócrata. Soy un hombre que respeta el estado de derecho y te garantizo que para mí no no es grato que un inocente esté preso”. A continuación, aseveró sobre la ex vicepresidenta: “Si en la Argentina hay un inocente preso es Cristina Kirchner”.

Sobre la interna ejecutiva

En una entrevista con el youtuber Joaco Santos, el exmandatario repasó la dinámica del Poder Ejecutivo con Cristina Kirchner como compañera de fórmula. Ante la consulta por el reparto de funciones, el expresidente marcó su distancia: “Creo que si cada uno hubiera entendido el rol que tenía hubiera sido más fácil”. Fernández definió a la ex vicepresidenta como una figura de peso muy importante, aunque remarcó que no compartía todas sus miradas.

Respecto a la coalición de gobierno, el exjefe de Estado rechazó las presiones de subordinación hacia la Vicepresidencia. “Ya el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta… hay algo que está mal, ¿no?”, planteó Alberto Fernández. Asimismo, reveló críticas internas por no escuchar las orientaciones de la exmandataria. En esa línea, dejó un titular escandaloso que opacó sus dichos anteriores sobre el apoyo a su liberación: “Si hubiera hecho lo que Cristina decía capaz que estábamos muy mal”.

Las divergencias en la gestión económica

En materia económica, Fernández justificó las decisiones tomadas respecto a la deuda externa. El expresidente afirmó que aceptar las sugerencias del kirchnerismo habría provocado una crisis severa. Al respecto, aseguró: “Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”. Argumentó que la firma con el FMI evitó un default que habría aislado al país del sistema financiero internacional.

Son varios los antecedentes de diferenciaciones públicas entre los exmandatarios. En mayo de 2022, Alberto Fernández cuestionó la visión económica de Cristina Kirchner por obviar el impacto de la pandemia. Posteriormente, en 2023, calificó la conducción de su compañera de fórmula como un estilo personalista y admitió falta de acompañamiento en la gestión que ya estaba finalizando.