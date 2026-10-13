Cristina Kirchner buscaría una alternativa a Kicillof con Gerardo Zamora: los detalles

El periodista repasó los argumentos de su hipótesis y vinculó una eventual postulación con la disputa por el liderazgo peronista.

(BUENOS AIRES).- “Basta de bonaerenses”, dijo Jonatan Viale al presentar al exgobernador Gerardo Zamora como una posible apuesta de Cristina Kirchner para la elección presidencial de 2027. La columna de opinión fue publicada el 12 de octubre de 2026 a las 20:38.

Viale enumeró cuatro motivos para explicar esa posibilidad. Como primera razón, comentó: “Primero, porque Zamora tiene mucha plata para la campaña, plata de Santiago del Estero”; como segunda, sostuvo: “Segundo, porque es socio del fútbol argentino: Pablo Toviggino y el Chiqui Tapia operan en su órbita.” Como tercer argumento, dijo: “Tiene relaciones muy aceitadas con sectores del periodismo no kirchnerista.” El cuarto fue la voluntad que atribuyó a Cristina Kirchner: “Y cuarto, porque Cristina Kirchner no quiere seguir poniendo candidatos del AMBA. Basta de porteños. Basta de bonaerenses”.

Viale respaldó esa hipótesis con un repaso de las candidaturas presidenciales que, a su juicio, Cristina Kirchner eligió a dedo. Sobre Daniel Scioli, señaló: “En 2015 puso a Scioli a dedo y perdió contra Macri.” Para 2019, al referirse a Alberto Fernández, afirmó: “En 2019 puso a Alberto a dedo y terminó haciendo el peor gobierno de la democracia.” En 2023, sumó el caso de Sergio Massa: “En 2023 puso a Massa a dedo y terminó perdiendo contra Milei”.

Alberto Fernández apareció en otro tramo de la columna: Viale le atribuyó la frase “si le hubiera hecho caso a Cristina, el país habría estallado por el aire”. El columnista replicó: “Primero: el país con Alberto Fernández efectivamente estalló en mil pedazos.” Luego adjudicó a esa gestión estos resultados: “Ese gobierno generó 1020% de inflación en cuatro años, 24.900.000 pobres, 8.500.000 indigentes y 7.300.000 chicos menores de 14 años en situación de pobreza”.

Una alternativa a Kicillof

Viale interpretó la posible postulación de Zamora como una vía para complicar a Axel Kicillof. El periodista consideró: “Y ahora su nueva jugada maestra se llama Gerardo Zamora. ¿Por qué? Porque le va a hacer la vida imposible a su exhijo putativo Axel Kicillof”. También afirmó que Cristina Kirchner mandó a Sergio Berni a llamar “pecho frío” a Kicillof.

Viale extendió el diagnóstico al liderazgo del peronismo: “Esto muestra que el peronismo tiene una seria dificultad para renovar el liderazgo.” También comparó esa dificultad con la del progresismo y la izquierda en la región, y mencionó a Lula en Brasil, Evo en Bolivia, los Castro en Cuba y Correa en Ecuador. Sobre Juan Grabois, afirmó: “De hecho, Juan Grabois se da cuenta y le pide a la dirigencia que cambie la actitud.” El columnista vinculó ese planteo con el teorema de Baglini: sostuvo que los dirigentes moderan sus propuestas cuando se acercan al poder y adoptan posiciones más radicales cuando se alejan.

Viale sentenció: “De hecho, ya hay gente en el kirchnerismo que habla sin ningún problema de ‘volver peores’.” Relacionó esa consigna con la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Medios, el cepo, el impuesto país, los precios máximos, la emisión y la destrucción del BCRA. También enumeró distintos tipos de cambio: dólar soja, dólar Qatar, dólar Coldplay, dólar turista, dólar tecno, dólar Malbec, dólar tarjeta, dólar litio, dólar Netflix y dólar cripto. Viale resumió esa mirada con “Volver más parecidos a lo que son” y cerró con “Corrupción, impunidad y burla”; la candidatura quedó planteada como una hipótesis suya para 2027, no como una confirmación de los involucrados.