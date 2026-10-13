“Me van a criticar por leal”: la frase de Mayra Mendoza que resonó en el peronismo

La legisladora bonaerense y exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dejó un mensaje político durante el acto por el 77° aniversario de San Francisco Solano, donde defendió su forma de hacer política y reivindicó su lealtad. “Me van a criticar por leal”, afirmó, en una frase que se produce en medio de las diferencias dentro del peronismo por el vínculo entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Mayra Mendoza reivindicó su lealtad y defendió su gestión en Quilmes

Durante su discurso, Mendoza reconoció las dificultades económicas que atraviesa la población, pero convocó a los vecinos a celebrar el aniversario de la localidad. “Sé que estamos viviendo días recontra difíciles. Me lo dicen todos los días, en cartas y en mensajes”, expresó. A continuación, pidió no dejar de compartir “este momento tan merecido de alegría” y destacó al “pueblo trabajador de Solano”, del que, sostuvo, sus habitantes deben sentirse orgullosos.

La dirigente también defendió las obras realizadas durante su gestión municipal y llamó a no sentir vergüenza por el lugar de pertenencia. En ese sentido, mencionó el Natatorio Municipal y el Instituto de Formación Docente como ejemplos de iniciativas destinadas a ampliar las oportunidades de los vecinos. “Que nadie quiera hacernos sentir vergüenza por el lugar que tanto queremos”, manifestó, al reivindicar el esfuerzo de la comunidad para concretar esos proyectos.

Mendoza, además, ratificó su compromiso con las obras pendientes en el distrito y pidió continuar el camino iniciado en 2019. “Siempre voy a estar desde donde me toque trabajando por Solano, este lugar al que tanto quiero y le agradezco”, afirmó. Entre las tareas que todavía deben concretarse, mencionó las obras en los arroyos San Francisco y Las Piedras, y agradeció el acompañamiento de los vecinos durante su trayectoria política.

El mensaje político en medio de las diferencias entre Cristina Kirchner y Kicillof

El momento de mayor contenido político llegó cuando la legisladora se refirió a las críticas que recibe por sus posicionamientos. “A mí me critican mucho, pero me critican porque no soy careta, porque no voy a decir algo que el poder quiere que diga”, sostuvo. Luego pronunció la frase que resonó en el contexto de las disputas internas del peronismo: “Me van a criticar por leal, me van a criticar por defender mi lugar”.

Aunque no mencionó directamente a Axel Kicillof, sus palabras pueden leerse como un mensaje en medio de las tensiones entre sectores cercanos a Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense. Desde el kirchnerismo hay cuestionamientos al vínculo político entre ambos dirigentes, especialmente ante las perspectivas electorales de 2027. Sin embargo, el discurso de Mendoza no incluyó una referencia explícita al mandatario provincial ni confirmó que la frase estuviera dirigida a él.

La legisladora cerró su intervención con un respaldo directo a la expresidenta y una reivindicación de su legado político. “Prefiero que me critiquen por eso antes que por ser una desagradecida”, expresó, antes de agradecer a Cristina Fernández de Kirchner “por haber cambiado la realidad de millones de argentinos”. Finalmente, pidió fuerza para la exmandataria y afirmó: “Vamos a trabajar para que pueda estar libre y para que Dios y la Virgen nos ayuden, y vuelva a ser nuestra presidenta”.