Miguel Angel Pichetto descartó una candidatura para legislador en 2027 y dijo que su ciclo en el Congreso «está cumplido»

(BUENOS AIRES).- “Siento que estoy en el final de mi vida parlamentaria”, dijo Miguel Ángel Pichetto al plantear que no considera conveniente continuar en el Congreso. Consultado sobre una candidatura en 2027, respondió con un tajante «No» y se mostró satisfecho con su trabajo realizado hasta ala fecha.

En el repaso de su trayectoria, Miguel Ángel Pichetto distinguió sus años como senador de los que lleva en Diputados y destacó el tiempo que encabezó el bloque del Senado. “Yo fui 18 años senador, casi de esos 18, 17 y medio presidente del bloque de senadores. Van a ser 12 años que estoy en Diputados. Si vos sumás eso, son 30 años de mi vida en el Congreso”. La cifra final es su propio cálculo al sumar ambos períodos.

Pichetto amplió su definición sobre el cierre de esa etapa: “Siento que estoy en el final de mi vida parlamentaria, no creo que sea conveniente ya seguir en el Congreso, creo que hay una etapa que está cumplida”. Al responder si se imaginaba como candidato en 2027, sostuvo: “No, creo que hay un ciclo que está cumplido y lo hice siempre bien con mucha dedicación”. Así vinculó su rechazo a competir con la idea de que su ciclo está completo y reivindicó la dedicación con la que, según dijo, hizo su trabajo.

El balance también incluyó una defensa de las decisiones que tomó. “No me arrepiento de nada, hay una canción francesa que canta Edith Piaf: ‘No me arrepiento, porque tomé la decisión y estaba convencido’ ”, afirmó. En otra frase, insistió: “Tampoco me arrepiento de las decisiones que tomé”. Su explicación relacionó esa falta de arrepentimiento con la convicción que, según expresó, tenía al momento de elegir.

Al describir sus ideas, Pichetto dijo que se mantuvo dentro de una visión peronista, nacionalista y productivista. “Siempre me mantuve dentro de una visión peronista, nacionalista, productivista, que le aportó a la campaña de Macri una visión de país”, sostuvo. En esa declaración reunió los rasgos con los que identificó su mirada política y el aporte que atribuyó a su participación en esa campaña.

La añoranza por sus años como intendente

La intendencia tuvo un lugar especial en su evaluación de la vida pública. “Desde el punto de vista de la política es el lugar que me deja en lo personal una gratificación. No hay nada más valioso en mi vida pública que haber sido intendente de ese pueblo”, dijo. Pichetto presentó ese cargo como el más valioso de su trayectoria pública y como una experiencia que le dejó una satisfacción personal.

Pichetto también habló de la política como una vocación ligada a la intensidad de la actividad. “Yo quería hacer política y vivir con la adrenalina de la política”, afirmó. A la vez, resumió los riesgos de ese recorrido: “A veces, bueno, la política se apuesta, se pierde”.