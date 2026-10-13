Iñaki y el librero libertario, los samuráis que prepara Milei para el Congreso tras la fallida experiencia de Tronco

Javier Milei prepara una nueva línea de samuráis para colonizar el Congreso y superar la fallida experiencia de Tronco, que perdió el encanto cuando se sentó en una banca en la Cámara de Diputados.

La llegada de Sergio Figliuolo al Congreso había entusiasmado a la militancia libertaria, que se ilusionaba con el punk rock que representaba para ellos el ascenso de un ex gamer. Tronco fue la historia viviente de cómo un experto en Mortal Kombat sin formación académica típica de los dirigentes políticos tradicionales podía invadir el emblema de la casta con el que asocian al Congreso.

Pero después de amagar con ser el Joker, Tronco se empantanó en la burocracia y perdió el amor de los jóvenes de las redes, que le cuestionaron su alineamiento estalinista con Karina Milei y Sebastián Pareja

Iñaki Gutiérrez quiere romper con ese estigma que los detractores le achacan al karinismo. El influencer de mayor confianza de los hermanos Milei, a tal punto que se ha quedado a dormir en la Quinta de Olivos, está recorriendo las provincias para relanzar la juventud libertaria y quiere ser diputado nacional.

Iñaki es la némesis de los chicos de Las Fuerzas del Cielo, que sueñan con tener el acceso del influencer al entorno de Milei y la facilidad de recursos para la campaña de la que goza el influencer, vedada a los seguidores de Santiago Caputo, que fue corrido de la estructura partidaria por Karina y los Menem.

Pero el ascenso de Iñaki también genera celos en el karinismo: LPO anticipó que Martín Menem le había encargado a Santiago Oría, el líder espiritual y logístico del Equipo Rocket, que oficiara de “niñero” entre Iñaki y Sharif Menem, el joven con el que los riojanos buscan controlar la juventud libertaria.

Sin embargo, las labores de cuidado de Oría no están funcionando, aseguraron a LPO en La Libertad Avanza. A Sharif no le hizo gracia el protagonismo que Iñaki le dio a la senadora Emilia Orozco en el lanzamiento de la juventud en Salta.

El otro anotado para una banca es Andrés Mego, el librero de Milei. Mego es dueño de la editorial Hojas del Sur, que publica los textos del presidente y de otros íconos libertarios como Agustín Laje, Alberto Benegas Lynch (hijo pero padre) y Adrián Ravier.

El librero fue elegido como vocero informal del gobierno y recorre los canales peleándose con opositores. Milei lo definió como “pastor”, aunque no lo es. Su carrera editorial tomó impulso con la publicación de los libros de autoayuda de Bernardo Stamateas y llegó a su cúspide cuando lo conoció a Milei.

Mego fue uno de los organizadores de La Derecha Fest en el Movistar Arena, donde el presidente combinó una clase de economía con la interpretación de varios temas como El rock del gato de los Ratones Paranoicos y Libre de Nino Bravo. El principal problema de Mego es su ligazón a Las Fuerzas del Cielo, que en el armado de las listas en la provincia puede significar una desventaja.

Entre los libertarios hay reparos respecto de la proyección de los nuevos samuráis. Algunos temen que el uso negligente de las katanas desemboque en un hara-kiri electoral.