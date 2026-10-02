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Un llamado anónimo permitió secuestrar un cargamento de cigarrillos valuado en $17 millones

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La Policía encontró 13 cajas de cigarrillos extranjeros en un vehículo. El conductor, de 49 años, fue notificado en libertad en una causa por presunta infracción al Código Aduanero.

Un operativo realizado este jueves al mediodía en La Leonesa  terminó con el secuestro de 13 cajas de cigarrillos de origen extranjero  , valuadas por Aduana en $17.225.000  . La intervención comenzó a partir de un llamado anónimo que alertó sobre un automóvil que presuntamente descargaba bultos de dudosa procedencia en comercios de la zona.

Según el parte policial, efectivos de la Comisaría de Las Palmas  desplegaron un operativo cerrojo y localizaron el vehículo, un Chevrolet Spin negro  , sobre calle Doctor Manso, en el barrio Inmigrante Italiano  , alrededor de las 13:35.

Un llamado anónimo permitió secuestrar un cargamento de cigarrillos valuado en $17 millones

El automóvil estaba frente a un comercio y su conductor se encontraba abriendo el baúl. Los agentes identificaron al hombre, de 49 años y domiciliado en Las Palmas  , y observaron dentro del habitáculo varios bultos de nailon verde que contenían cajas de cigarrillos de la marca Rodeo  .

Secuestraron la mercadería y el conductor quedó en libertad

Tras demorar al conductor, los policías realizaron la requisa por disposición de la Fiscalía Federal de Resistencia  , con intervención del Área de Atención Inicial a cargo de Corina Ferrini  . Durante el procedimiento contabilizaron las 13 cajas de cigarrillos extranjeros  .

Un llamado anónimo permitió secuestrar un cargamento de cigarrillos valuado en $17 millones

La valuación informada por Aduana fue comunicada a la fiscalía, que dispuso únicamente el secuestro de la mercadería  . El conductor fue notificado de las actuaciones en libertad  , en una causa por presunta infracción al Código Aduanero, Ley 22.415  .

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