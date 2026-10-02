Denuncia de abuso en una fiesta: presentaron chats sobre consentimiento y el acusado quedará libre

El joven de 24 años había sido detenido por una denuncia vinculada a un hecho ocurrido en 2023 en Resistencia. Su abogado, Lucas Bosch, confirmó que recuperará la libertad bajo caución real. Según pudo saber Libertad, la defensa incorporó conversaciones que considera relevantes para sostener que la relación sexual habría sido consentida.

El joven de 24 años detenido tras una denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal recuperará la libertad luego de una novedad en la investigación judicial iniciada por un hecho que habría ocurrido en noviembre de 2023, durante una reunión en una vivienda de Resistencia.

El abogado defensor Lucas Bosch confirmó a Libertad que el acusado quedará en libertad bajo caución real y señaló que el trámite para hacer efectiva la medida se encuentra en curso.

La novedad se produce después de que la defensa incorporara elementos a la causa vinculados con la cuestión del consentimiento en la relación sexual.

Según pudo saber Libertad, fueron presentadas pruebas que, de acuerdo con la postura de la defensa, respaldarían que el encuentro habría sido consentido. De manera extraoficial, este medio pudo conocer además que entre esos elementos se encontrarían conversaciones, cuyo contenido deberá ser evaluado dentro del expediente.

La incorporación de esa evidencia y la decisión de otorgar la libertad al acusado no implican por sí mismas el cierre de la investigación ni una resolución definitiva sobre la denuncia.

La denuncia que originó la causa

La investigación comenzó a partir de la presentación realizada por una joven de 20 años, quien denunció un episodio que, según su relato, ocurrió durante la madrugada del 5 de noviembre de 2023, después de una cena y una posterior reunión con amigos.

La denunciante sostuvo que había consumido bebidas alcohólicas y afirmó que en determinado momento perdió el conocimiento. Según declaró, al recuperarlo advirtió que estaba siendo sometida sexualmente por el joven.

La denuncia fue presentada el 25 de septiembre ante la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana y posteriormente remitida a la Comisaría Sexta.

La Fiscalía Penal N.º 1, a cargo de Ingrid Wenner, abrió una investigación por presunto abuso sexual con acceso carnal y ordenó la detención del acusado, quien posteriormente fue localizado y alojado en una dependencia policial.

Ahora, con la incorporación de nuevos elementos por parte de la defensa, el acusado continuará sometido al proceso pero en libertad bajo caución real, mientras la Fiscalía avanza con el análisis de las pruebas reunidas.