“Tonto”, el picante posteo de una diputada del oficialismo ante la reforma impulsada por Capitanich

Carina Botteri Disoff cuestionó la iniciativa que impulsa el PJ para modificar la Constitución chaqueña y habilitar la coincidencia de elecciones provinciales y nacionales.

La diputada provincial Carina Botteri Disoff, del bloque Chaco Puede, lanzó este jueves un duro cuestionamiento contra la propuesta impulsada por Jorge Capitanich para modificar la Constitución del Chaco y habilitar que las elecciones provinciales puedan realizarse junto con las nacionales.

A través de sus redes sociales, la legisladora oficialista ironizó sobre la capacidad del exgobernador para reunir los respaldos necesarios dentro de la Cámara de Diputados.

“Capitanich no puede manejar sus 16 o 15(?) o 12(?) diputados en Chaco y quiere proponer una reforma que requiere 32 votos. ¿Un optimista o un vende humo?”, escribió la exministra de Desarrollo Humano, quien votó a favor de la suspensión de las PASO con los mismos argumentos con los que ahora la oposición busca reducir la cantidad de veces a la que los chaqueños deberán ir a las urnas.

El mensaje fue acompañado por un meme con la frase “¡Quedé como un tonto anoche!”, reforzando el tono irónico de la publicación.

El cuestionamiento apunta a los votos necesarios

La publicación apareció en medio de la discusión abierta por el PJ chaqueño para modificar las reglas electorales de la provincia.

Capitanich trabaja junto con legisladores justicialistas en una propuesta de enmienda constitucional orientada a eliminar las restricciones que hoy impiden que determinados comicios provinciales coincidan con los nacionales.

El posteo de la legisladora.

La Constitución del Chaco establece en su artículo 212 que una enmienda a un artículo puede ser aprobada por los dos tercios de la totalidad de los diputados y luego sometida a consulta popular. En cambio, si la modificación obtiene el respaldo unánime de la totalidad de los miembros de la Legislatura, puede incorporarse directamente al texto constitucional.

Es justamente sobre este último escenario que Botteri Disoff construyó su crítica política, al plantear que Capitanich no tendría garantizado siquiera el acompañamiento de todo el arco opositor. Esto a partir del comportamiento independiente del interbloque Primero Chaco y del rol clave de Katia Blanc para que el oficialismo logre suspender las Paso.

La reforma que impulsa el PJ

El planteo del justicialismo busca habilitar la posibilidad de que las elecciones provinciales coincidan con las presidenciales de 2027.

Capitanich había sostenido que uno de los argumentos para avanzar con ese cambio es el costo electoral, y señaló que concentrar los comicios podría representar un ahorro para la Provincia.