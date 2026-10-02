Noel Ibarra fue designada en una nueva subsecretaría clave del Gobierno

La presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado, a cargo del Poder Ejecutivo por la ausencia del gobernador Leandro Zdero, firmó el decreto que designa a Noel Ibarra al frente de una subsecretaría de la Secretaría de Coordinación de Gabinete.

La presidenta de la Cámara de Diputados y actual responsable del Poder Ejecutivo provincial, Carmen Delgado, oficializó la designación de María Noel Ibarra como subsecretaria de Planificación, Evaluación y Vinculación Estratégica, dentro de la Secretaría de Coordinación de Gabinete.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 2333/26, firmado el miércoles 30 de septiembre, durante el período en el que Delgado se encuentra a cargo del Ejecutivo chaqueño.

Una subsecretaría que había sido modificada

De acuerdo con los fundamentos del instrumento, Ibarra había sido designada previamente, mediante el Decreto 787/26, como subsecretaria de Planificación y Evaluación de Resultados.

Posteriormente, el Decreto 1922/26 modificó parcialmente la estructura de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y dio lugar a la conformación de la nueva Subsecretaría de Planificación, Evaluación y Vinculación Estratégica. Esa reorganización generó la necesidad de cubrir formalmente el cargo.

El Ejecutivo sostuvo en el decreto que Ibarra reúne las “condiciones de idoneidad necesarias” para continuar desempeñándose en esa función.

La designación lleva además las firmas del secretario general de la Gobernación, Julio César Ferro, y de la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño.