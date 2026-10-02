Demoraron a un hombre que ingresó con un hacha casera a Casa de Gobierno

La Policía intervino tras un incidente en una oficina del Ministerio de Infraestructura. Secuestraron el elemento y trasladaron al hombre a la Comisaría Segunda.

Un hombre fue demorado este jueves, pasadas las 11, en Casa de Gobierno, en Resistencia , luego de que efectivos policiales intervinieran por un incidente en una oficina del Ministerio de Infraestructura .

Según la información policial, el hombre ocasionaba desorden y se mostraba agresivo , por lo que actuó personal de la División Guardia Casa de Gobierno .

Durante un palpado preventivo, los agentes hallaron un hacha de fabricación aparentemente casera entre sus pertenencias y procedieron a secuestrarla.

Por disposición de la magistratura interviniente, efectivos de la Comisaría Segunda trasladaron al hombre a la dependencia, donde quedó a disposición de la Justicia.