Abigeato en Selva del Río de Oro: tres aprehendidos y carne, armas y cueros secuestrados

La Policía realizó dos allanamientos en el marco de una investigación por el robo de ganado. Secuestraron cortes de carne, restos de animales, armas, municiones, cuchillos, celulares y una camioneta que estaría vinculada con otra faena denunciada en la zona.

Tres personas fueron aprehendidas este jueves en Selva del Río de Oro, durante dos allanamientos realizados por personal del Departamento Seguridad Rural de General San Martín, en el marco de una causa por supuesto abigeato.

Los procedimientos se concretaron entre las 15 y las 19, tras una investigación iniciada por la denuncia de un productor que había advertido la desaparición de dos terneros de aproximadamente 18 días de vida.

La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental, a cargo de Noelia Miño, y derivó en allanamientos en un campo de la zona y en una vivienda de Selva del Río de Oro.

Carne, armas y celulares en un campo

El primero de los operativos se realizó en un campo ubicado en las parcelas 171 y 162. Allí, según informó la Policía, los agentes encontraron unos 12 kilos de carne, entre un trozo de pulpa y un garrón que serían compatibles con uno de los bovinos investigados.

También fueron secuestrados una escopeta calibre 12, un rifle de aire comprimido modificado a calibre .22, municiones, dos cuchillos y dos teléfonos celulares. En el lugar fueron aprehendidos A. E. (49) y M. S. E. (29).

Abigeato en el interior

El segundo allanamiento se concretó en otra vivienda de Selva del Río de Oro. Allí se secuestraron seis trozos de cuero vacuno, una Renault Kangoo blanca, un par de zapatillas con pelos que serían de un animal bovino, una bolsa con manchas rojizas y dos teléfonos celulares.

Dentro del procedimiento también fueron incautados aproximadamente 30 kilos de carne, cuatro patas de bovino, un rifle calibre .22, una mira telescópica, cartuchos de diferentes calibres, municiones para recarga, una radio portátil y tres cuchillos.

Por el procedimiento fue aprehendido E. E. C. (24). Además, una mujer fue notificada de su situación legal y permaneció en libertad. La mujer aprehendida quedó alojada en la Comisaría de Selva del Río de Oro, mientras que los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría de General San Martín.

Abigeato en el interior

Otra faena podría estar vinculada

La investigación incorporó además una segunda denuncia realizada por un peón rural, quien informó el hallazgo de un ternero faenado de unos 180 kilos, de pelaje colorado pampa, en un establecimiento de la misma jurisdicción.

En el lugar quedaron restos de vísceras y los investigadores detectaron huellas de un vehículo sobre un camino vecinal.

Abigeato en el interior

De acuerdo con la información policial, las marcas serían compatibles con la Renault Kangoo secuestrada durante uno de los allanamientos, mientras que los trozos de cuero encontrados también pertenecerían al animal denunciado.

Ante esos elementos, la Fiscalía dispuso que los aprehendidos fueran también notificados en relación con esta segunda causa. Los procedimientos fueron supervisados por autoridades de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental y contaron con la colaboración de efectivos de la Comisaría de Selva del Río de Oro.