Alivio para Ponzio en River: recupera a dos futbolistas claves de cara a la reanudación del Torneo Clausura

Buenos Aires, 2 octubre (NA) — La pausa en la competencia oficial por la fecha FIFA le dio un respiro a River para recuperar a varios futbolistas.

Con la mirada puesta en el compromiso del próximo sábado 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, el director técnico Leonardo Ponzio comenzó a sumar noticias favorables en el River Camp, ya que Thiago Almada y Tobías Andrada retomaron las tareas con pelota y avanzan a paso firme hacia el alta médica definitiva.

El panorama se presenta alentador para el entrenador millonario, quien podría contar con la presencia de todos los futbolistas que tiene a disposición para la reanudación del certamen doméstico.

Los dos exmediocampistas de Vélez arrastraban complicaciones físicas sufridas durante el encuentro por la décima fecha frente a Huracán. Aquellas molestias les impidieron acudir a la citación de la Selección argentina que comanda Lionel Scaloni, que optó por desafectarlos preventivamente para que completaran la rehabilitación bajo la tutela del cuerpo médico de la institución de Núñez.

Dentro de los dos casos, la situación de Andrada asoma con mayores garantías para integrar la nómina del siguiente fin de semana: lo que en River generó alarma terminó siendo únicamente una fuerte contusión en el muslo derecho, por lo que su reincorporación al plantel profesional es casi un hecho.

Por su parte, la evolución de Almada transcurre con un grado mayor de cautela. El campeón del mundo padeció un desgarro de grado uno en el cuádriceps izquierdo que apenas le permitió disputar un puñado de minutos contra el “Globo”. Si bien no se descarta su inclusión ante el elenco cordobés, el cuerpo técnico no descarta preservarlo para que haga su retorno formal el miércoles 14 de octubre ante Sarmiento en Junín, o bien para la posterior visita a Belgrano en Córdoba.