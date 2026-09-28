“La virgen de la tosquera” fue elegida para representar a la Argentina en los Premios Oscar

La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé, fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la carrera por los Premios Oscar 2027.

La decisión se conoció este lunes en el centro cultural ArtHaus Central y el anuncio estuvo a cargo del actor Juan Minujín. De esta manera, el film de terror se impuso a las otras preseleccionadas: El partido, Nuestra Tierra y Parque Lezama.

El guion estuvo a cargo de Benjamín Naishtat, quien adaptó dos cuentos de Mariana Enríquez, “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama.

El anuncio estuvo a cargo de Juan Minujín. (Foto: Captura TN)

La historia está ambientada en el verano de 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida. La llegada de Silvia altera la relación entre ellos y lleva a Natalia a recurrir a su abuela, Rita, en busca de ayuda para recuperar a Diego mediante hechizos y magia negra.

Está protagonizada por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, con la participación especial de Dady Brieva. Se trata de una coproducción entre Argentina, México y España.

La película de Laura Casabé está basada en cuentos de Mariana Enriquez. (Foto: prensa La virgen de la tosquera).

La selección representa un nuevo reconocimiento para la película que tuvo su estreno internacional en el Festival de Sundance y también fue seleccionada para representar al país en los Premios Goya. Además, pasó por varios festivales de cine.

Cómo es el camino a los Oscar

La virgen de la tosquera deberá atravesar distintas instancias antes de llegar a la ceremonia de los Premios Oscar. El primer paso será la selección de las películas que integrarán la shortlist de 15 títulos en la categoría Mejor Película Internacional, que se anunciará el martes 15 de diciembre de 2026. En esta edición, 85 películas de distintos países y regiones resultaron elegibles para competir en la categoría.

Luego, llegará la instancia decisiva: las nominaciones a los Oscar 2027 se conocerán el jueves 21 de enero. En ese momento se sabrá si la película de Laura Casabé quedó entre las cinco producciones que competirán oficialmente por la estatuilla a Mejor Película Internacional.

Finalmente, la 99.ª ceremonia de los Premios Oscar se realizará el domingo 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.