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Kennys Palacios se casó con su novio en un festejo íntimo en Cancún: la reacción de Wanda Nara

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El estilista mostró imágenes de la celebración romántica que vivió junto a su pareja. “Nos venimos diciendo que sí desde hace 14 años”, aseguró él.

Kennys Palacios anunció que se casó con su novio, Roi Orbegozo, después de 14 años de relación. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que el estilista suele mantener su vida privada lejos de las redes sociales.

La celebración tuvo un detalle particular: fue una ceremonia íntima en Cancún y no hubo invitados. El video de la boda llegó hasta Wanda Nara, una de las amigas íntimas del estilista, que no dudó en reaccionar a la publicación.

Los amo, felicidades para siempre”, escribió la mediática en los comentarios del posteo que compartió Kennys para mostrar parte de la celebración.

La reacción de Wanda Nara al ver la boda de su amigo íntimo, Kennys Palacios. (Foto: captura Instagram/kennyspalacios)
La reacción de Wanda Nara al ver la boda de su amigo íntimo, Kennys Palacios. (Foto: captura Instagram/kennyspalacios)

Cabe recordar que habían circulado rumores sobre un distanciamiento entre ellos, luego de la participación de Kennys en Gran Hermano: Generación Dorada. Sin embargo, hace unos meses Wanda desmintió este conflicto y ahora, con este gesto, volvió a demostrar que sigue teniendo el mismo amor por su amigo.

Los detalles de la boda de Kennys Palacios

Kennys y Roi Orbegozo eligieron un escenario muy particular para formalizar su relación. La ceremonia se realizó sobre un deck en medio del mar, en Cancún, donde ambos estuvieron vestidos de blanco y compartieron el momento a solas.

Ambos dieron el “sí, quiero” vestidos de blanco, acompañados únicamente por un violinista y el video de la boda se conoció a través de las redes sociales del estilista, donde recibió casi 20 mil “me gusta” y 300 comentarios.

En el clip se los puede ver poniéndose los anillos, abrazándose, besándose y disfrutando de la música del artista que acompañó la ceremonia. Sin invitados ni una gran celebración alrededor, la pareja eligió darle protagonismo al vínculo que construyeron durante todos estos años.

Kennys Palacios se casó después de 14 años de noviazgo. (Foto: captura Instagram/kennyspalacios)
Kennys Palacios se casó después de 14 años de noviazgo. (Foto: captura Instagram/kennyspalacios)

Qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntas… Las risas interminables, las peleas, las reconciliaciones, los viajes, las aventuras, los días increíbles y también esos momentos no tan fáciles que nos hicieron crecer y elegirnos una y otra vez”, escribió Kennys junto a las imágenes.

El estilista también explicó por qué, para él, este momento representa mucho más que una boda. “Hoy decimos que sí, pero en realidad siento que nos venimos diciendo que sí desde hace 14 años. Sí a nosotras, a nuestra historia, a nuestros sueños y a todo lo que todavía nos queda por vivir”, expresó.

La boda de Kennys Palacios en Cancún. (Foto: captura Instagram/kennyspalacios)
La boda de Kennys Palacios en Cancún. (Foto: captura Instagram/kennyspalacios)

Kennys además compartió una reflexión sobre el camino recorrido junto a Roi y los distintos momentos que atravesaron durante la relación. “Porque si algo aprendí en todo este tiempo es que el amor también es reírse hasta que duela la panza, discutir por pavadas, viajar, compartir silencios, abrazarse fuerte y volver a elegirse”, escribió.

Finalmente, cerró el mensaje con una frase sobre el presente que atraviesan como pareja: “Después de 14 años, acá estamos. Juntos. Y con toda una vida por delante”.

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