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Sylvester Stallone contó que tuvo una dura enfermedad cuando grababa una de las películas de “Rocky”

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La figura de la recordada saga habló de las complicaciones que tuvo en su cuerpo.

El actor Sylvester Stallone se abrió como nunca en una entrevista y contó algunas intimidades de los rodajes de la saga de películas Rocky, la franquicia que lo lanzó a la fama.

La estrella de Hollywood detalló que durante la filmación de la tercera parte de la historia del boxeador de Filadelfia desarrolló una importante enfermedad que se transformó en algo bastante complicado para su psiquis.

“Se convirtió en una obsesión. Algo realmente grave. Desarrollé bulimia”, dijo el actor durante el podcast The Interview, publicado por The New York Times hace unos días.

Qué dijo Sylvester Stallone sobre la enfermedad que tuvo durante la filmación de “Rocky III”

Durante el rodaje de Rocky III en 1982, Sylvester Stallone solo tenía un 2,6% de grasa corporal. El actor comentó que su cara parecía “hundida” en la escena inicial debido a su extrema delgadez.

“No podía retener nada en el estómago, o si lo hacía, no quería retenerlo. Me obsesioné con mantener ese nivel de condición física”, comentó.

Stallone explicó que, al principio de su carrera, tenía una relación muy íntima con su cuerpo. “Era mi armadura”, comentó.

Sylvester Stallone y Mr. T, en una famosa escena de "Rocky III". (Foto: United Artists/IMDb)
Sylvester Stallone y Mr. T, en una famosa escena de “Rocky III”. (Foto: United Artists/IMDb)

Acerca de lo que le pasó durante el trabajo delante de cámaras en la tercera parte de Rocky, Stallone dijo que “lo afectó mucho”. “Se convirtió en una especie de obsesión con mi cuerpo. Nadie se transformaba sin aditivos ni drogas”, comentó.

Luego, amplió sobre el uso de esteroides en los 80. “Si ibas a trabajar y tratar de mantenerte en forma durante seis meses seguidos, tenías que hacerlo”, lanzó.

Además, explicó que eran seis semanas de uso y seis de descanso. “La gente dice, ‘oh, no se consigue eso de forma natural’. No, no se consigue, a menos que seas un fenómeno de la naturaleza”, agregó.

Esa experiencia también le trajo “consecuencias terribles” para su cuerpo, sumado a la bulimia que contó que sufrió en ese lapso de tiempo.

Sylvester Stallone tiene 80 años. (Foto: AP)
Sylvester Stallone tiene 80 años. (Foto: AP)

El actor dijo que finalmente se sintió “algo liberado” al interpretar el papel de Freddy Heflin en Tierra de Policías, uno de los papeles más diferentes que hizo en su carrera. Este trabajo le permitió soltar aquel pasado atado a lo físico.

También, Stallone repasó todas las dificultades severas que transitó durante años. “Me operaron de la espalda nueve veces, del hombro dos veces y me hicieron tres fusiones cervicales. Todo está atado con alambre, pero aún así quiero mantenerme en buena forma”, graficó.

A los 80 años, la figura de Rambo y Rocky dijo que está “más o menos” bien debido a la ayuda médica que tiene. “Tomo muchas pastillas. Todo tuvo un precio muy alto. Si pudiera volver atrás, diría, ‘dejá que otro lleve la batuta y no hagas tus propias acrobacias’. No sé qué me pasaba, que me lastimaba constantemente”, se sinceró.

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