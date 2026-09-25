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Santiago del Moro cambió radicalmente de look después de llevar el mismo peinado durante años y quedó irreconocible: la foto

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El conductor de “Gran Hermano” mostró su nueva imagen en redes sociales.

A una semana de la final de Gran Hermano 2026 (Telefe) Santiago del Moro sorprendió a sus seguidores al mostrar un radical cambio de look. El conductor compartió una foto en la que se lo ve completamente rapado, justo antes de tomarse unas vacaciones tras el intenso cierre del reality.

Mientras los fanáticos del ciclo siguen hablando de la consagración de Sol Abraham como ganadora, el presentador decidió renovar su imagen y lo mostró en sus redes sociales. Del Moro, que desde 2022 mantenía el mismo peinado, eligió un estilo completamente diferente para el inicio de su descanso.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde lo siguen más de 6,8 millones de personas, que el conductor compartió la postal de su nuevo look. En la imagen, tomada frente al espejo y musicalizada con la canción “505” de Arctic Monkeys, se lo ve con la cabeza completamente rapada.

El nuevo look rapado de Santiago del Moro (Foto: captura Instagram/santidelmoro)
El nuevo look rapado de Santiago del Moro (Foto: captura Instagram/santidelmoro)

¡Rapado a full!”, expresó Santiago junto a la selfie, en la que su celular tapa parte de su rostro y solo deja ver su renovado corte. Luego, sumó: “Se vienen vacaciones”.

El incómodo cruce entre Santiago del Moro y Brian Sarmiento al hablar de la paternidad

El regreso de Brian Sarmiento a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en junio no solo reavivó viejas polémicas, sino que lo puso cara a cara con una de las situaciones más delicadas de su vida: la relación con sus hijas.

En el estudio de La Cumbre, Santiago del Moro no esquivó el tema y fue directo al hueso. “Yo soy papá y para mí lo más importante en mi vida son mis hijas y después, el resto”, lanzó el conductor, marcando distancia con la actitud del exjugador. Sin vueltas, lo interpeló: “¿En ningún momento te agarró decir ‘me tomo un avión, las voy a ver, quiero ver cómo están’?”.

Sarmiento, visiblemente incómodo, explicó que no pudo viajar a España por cuestiones legales y económicas. “Mi abogado me dijo que si llegaba a España y estaba toda esa deuda, podía quedar detenido. Por eso no podía viajar”, aseguró. Además, sumó que no tenía los recursos para costear los pasajes y la estadía.

Sarmiento se defendió y contó su versión (Foto: Captura Telefe)
Sarmiento se defendió y contó su versión (Foto: Captura Telefe)

Durante su reingreso al reality, Sarmiento habló constantemente de sus hijas, algo que Del Moro no dejó pasar. “En esta segunda entrada tuya empezaste a nombrar mucho a tus hijas y desde afuera se sentía forzado. Porque en tu primera estadía no habías hablado y ahora te vulnerabas y te ponías sensible por cosas que antes te era desconocido”, le reprochó el conductor.

La polémica escaló cuando, tras la salida de Sarmiento en la primera ronda, sus exparejas salieron a decir públicamente que no hubo ningún intento de contacto ni avances para solucionar el distanciamiento. Del Moro fue tajante: “Empezaste a nombrar a tus hijas, que las querés ver y qué sé yo. Pero al día siguiente tus exparejas salieron a decir que no tuviste contacto, ni ningún acercamiento, y no avanzaste en esa situación”.

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