Menem choca con Toto Caputo y se compromete a voltear los artículos del ajuste en discapacidad

Gabriel Bornoroni se reunió este martes con los bloques dialoguistas para presentar un proyecto de ley de “Fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia sobre el sistema de discapacidad” y bloquear la prórroga en la emergencia en discapacidad que promueve la oposición. La jugada del oficialismo se produjo después que los gobernadores Osvaldo Jaldo y Martín Llaryora avisaran que no acompañarían la votación del Presupuesto 2027 si no se hacían correcciones contra el ajuste en las partidas para el área de Discapacidad.

El cordobés recibió a los aliados en el Salón de Honor de la Cámara Baja, por instrucción de Martín Menem, tal como ocurrió en la previa de la última sesión para frenar la avanzada del peronismo, la izquierda, los lilitos, los socialistas y los provinciales.

El riojano participó antes que arranque el encuentro de Bornoroni de la mesa política en Casa Rosada y la definición que tradujo para la bancada de legisladores libertarios fue que el recorte en discapacidad “ya quedó atrás”. Fuentes del gabinete comentaron que en ese ámbito “se discutieron las diferencias que se expusieron públicamente la última semana sobre distintos artículos del proyecto de presupuesto 2027”, que “cada integrante de la mesa planteó su posición al respecto y las diferencias quedaron aclaradas, comprometiéndose a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con miras a la agenda legislativa y política”.

En rigor, la definición de Menem obedece a la resistencia de los radicales, el PRO y hasta los propios libertarios a apoyar el Presupuesto tal como lo enviaron Javier Milei y Luis “Toto” Caputo. LPO informó sobre cómo el impacto del ajuste en discapacidad detonó en el plenario de comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, donde debería dictaminarse la prórroga que plantea la oposición.

Toto Caputo le detonó a Giudici una negociación con los aliados por la emergencia en discapacidad

El conflicto escaló después porque Patricia Bullrich también se ofendió. “Nos toman por tontos”, resumió el jueves la ex ministra de Seguridad.

La bronca de la jefa de bloque libertario se debe a que la saña de Milei y Caputo con las personas discapacitadas le complica la recolección de voluntades que necesita para aprobar las iniciativas parlamentarias del oficialismo. Tanto en el Senado como en Diputados, los legisladores de las fuerzas políticas amigables con el gobierno recuerdan que en diciembre del año pasado le voltearon al oficialismo el famoso capítulo XI del presupuesto, que contenía un ajuste casi calcado sobre el rubro discapacidad y las partidas para las universidades.

De la cita Bornoroni participaron Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Laura Rodriguez Machado en representación de LLA, Oscar Zago por el MID, Javier Sanchez Wrba y Antonela Giampieri por el PRO, Pamela Verasay por la UCR, Fernanda Avila por Elijo Catamarca, Nancy Picon Martinez por Producción y Trabajo, Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella por Argentina Federal, Karina Maureira por La neuquinidad y Karina Banfi.

La discusión se terminó de destrabar cuando Menem aceptó la incorporación de una sugerencia de Zago, el misionero Herrera Ahuad y el salteño Biella, para que el concepto de la norma sea “la superación de la emergencia”. La concesión semántica todavía estaba en el aire al cierre de esta nota pero esos legisladores esperaban las modificaciones para firmar el dictamen mañana mismo. Con los votos del MID de Zago y los diputados de Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, que contabilizan 11 en total, el gobierno tiene chances de neutralizar a la oposición con un proyecto que contradice nada menos que a la Casa Rosada.

Según fuentes libertarias, “el dictamen del oficialismo consolida de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad”. “A diferencia de la transitoriedad, el contexto excepcional y el propósito coyuntural que define a la emergencia, nosotros proponemos incorporar de manera definitiva al plexo normativo el marco jurídico que, garantizando la sostenibilidad del sistema, asegure la continuidad de las prestaciones, y beneficios sociales y en consecuencia proteja de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad de manera permanente”, dicen.

Con los votos del MID de Zago y los diputados de Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, que contabilizan 11 en total, el gobierno tiene chances de neutralizar a la oposición con un proyecto que contradice nada menos que a la Casa Rosada.

Lo curioso es que nada de eso figuraba en el presupuesto. Esa es la razón por la que la oposición descree de la propuesta oficialista.

De hecho, el radical Pablo Juliano manifestó que el gobierno “tiene una crisis interna y de credibilidad”. “La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada”, afirmó.

La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada.

Menem y Bornoroni le presentaron a sus aliados un texto pomposo, donde se habla de “los principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” y el sostenimiento del “beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización”, algo que barren en el proyecto de Presupuesto 2027. “Los beneficiarios de esta pensión tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud”, plantea ese punteo, y agrega que “también podrán trabajar y quienes los empleen por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos”.

Hasta promete la propuesta del riojano la ratificación de “la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de aranceles, con su correspondiente actualización”. En definitiva, todo lo contrario a lo que mandaron Milei y Caputo al Congreso.