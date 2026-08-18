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Samuel Vargas reconoció a la profesora y escritora María Rosa Rolón, autora de “Los Colitos”

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Los diputado provinciales Samuel Vargas, Carlos Salom y Maida With realizaron un reconocimiento a la trayectoria de la profesora y escritora María Rosa Rolón, autora de “Los Colitos”, una obra que se destaca por su sensibilidad, ternura y profundo vínculo con los animales.

Con mucho orgullo, durante el encuentro se presentó y puso en valor esta obra literaria, una historia que recoge experiencias y datos reales relacionados con las mascotas que acompañaron a la autora y a su familia durante distintos momentos de la vida.

“Los Colitos” también refleja una historia de resiliencia y de cómo, frente al dolor de perder a un ser querido, la compañía y el amor de un animal pueden convertirse en una forma de atravesar esos momentos difíciles y encontrar fuerzas para seguir adelante.

La obra contó con el aporte y acompañamiento de nietos, familiares y amigos, que fueron parte de este proceso y ayudaron a transformar experiencias personales en una historia que hoy llega a los lectores.

El reconocimiento contó con la presencia del reconocido escritor Vidal Mario, del exintendente Livio Lataza Lanteri, integrantes de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), familiares y amigos, quienes acompañaron este homenaje a la trayectoria de María Rosa Rolón.

Durante el encuentro, Samuel Vargas” destacó el aporte de la profesora a la literatura y la importancia de seguir promoviendo la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para la educación y la cultura”.

“Cada vez que se presenta un libro, se abre un puente entre el presente y el futuro de sus letras. La tecnología avanza, pero la lectura y la escritura seguirán siendo pilares fundamentales de la educación y de la construcción del conocimiento”, sostuvo el legislador.

El reconocimiento a María Rosa Rolón representa también una oportunidad para poner en valor su trayectoria, su compromiso con las letras y el legado que deja a través de una obra como “Los Colitos”, nacida desde el amor, la memoria y la resiliencia.

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