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Peajes de Corrientes: el Gobierno nacional notificó despidos y crece la incertidumbre

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Trabajadores de distintas estaciones de peaje de Corrientes fueron notificados de sus desvinculaciones en medio del avance de la privatización de corredores viales nacionales y crece la incertidumbre sobre posibles reincorporaciones.

Trabajadores de distintas estaciones de peaje de Corrientes fueron notificados de sus despidos en el marco del proceso de privatización de corredores viales impulsado por el Gobierno nacional. La situación afecta, entre otros puntos, al peaje de Ituzaingó sobre la Ruta Nacional 12 y genera incertidumbre entre los empleados respecto de una eventual reincorporación por parte de los futuros concesionarios.

De acuerdo con la información difundida, las notificaciones alcanzaron a trabajadores de las cabinas ubicadas en el puente interprovincial General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó, además de otros puestos comprendidos en el corredor que se extiende desde Mocoretá hasta Iguazú. En total, la situación involucraría a al menos 150 trabajadores, quienes todavía no tienen precisiones sobre su continuidad laboral.

La preocupación está vinculada además con los cambios previstos para el funcionamiento de las estaciones. Según se indicó, los nuevos esquemas de concesión contemplan una mayor utilización de sistemas automatizados de cobro mediante código QR, lo que podría reducir la necesidad de personal en las cabinas y dejar sin reincorporación a parte de los trabajadores actualmente desvinculados.

El proceso forma parte del avance del Gobierno nacional sobre la privatización de los corredores viales. La Etapa I comprende 741 kilómetros distribuidos entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, mientras continúan las etapas II-A y II-B, que abarcan miles de kilómetros adicionales en distintas rutas del país. Mientras se definen las nuevas concesiones, los empleados afectados permanecen a la espera de conocer qué ocurrirá con sus puestos de trabajo.

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