CORRIENTES Rescataron a un carpincho que apareció en una zona urbana de Esquina

El animal fue localizado este lunes en inmediaciones de calle Sarmiento y la Ruta, en la ciudad de Esquina. Personal de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural intervino para capturarlo y ponerlo a resguardo.

Un carpincho de gran porte sorprendió este lunes a vecinos de la ciudad correntina de Esquina, luego de aparecer en una zona urbana cercana a calle Sarmiento y la Ruta. La presencia del animal motivó la intervención de efectivos de la Policía de Corrientes, quienes desplegaron un operativo para retirarlo del sector.

En el procedimiento participó personal del PRIAR, Policía Rural e Islas y Ambiente Rural, que trabajó para contener al ejemplar y evitar que pudiera resultar herido o generar algún incidente mientras permanecía en el lugar. Según puede observarse en las imágenes, el carpincho se encontraba asustado y desorientado ante la presencia de personas y vehículos.

El momento de la captura quedó registrado en un video difundido por el sitio local Eventos y Noticias de Esquina. En las imágenes se observa a los agentes acercándose con precaución hasta lograr reducir al animal y ponerlo bajo resguardo, en un operativo que llamó rápidamente la atención de quienes se encontraban en la zona.

Una vez capturado, el ejemplar quedó a disposición del personal especializado para su resguardo y posterior traslado a un ambiente adecuado. Este tipo de intervenciones busca proteger tanto al animal como a los vecinos cuando ejemplares de fauna silvestre ingresan en sectores urbanos.