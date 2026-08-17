SUPER “EL NIÑO” Alerta en el Nordeste por una primavera que puede ser crítica

El Niño se fortalece más rápido de lo previsto y la señal que llega desde el Pacífico empieza a preocupar especialmente a la Argentina. La NOAA —Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos— advierte que el fenómeno podría alcanzar una intensidad excepcional y ubicarse entre los más fuertes desde que existen registros modernos.

El dato más inquietante para nuestro país no está solamente en la potencia de El Niño, sino en dónde puede golpear con mayor fuerza.

Para las autoridades, la primavera se presenta complicada o muy complicada en distintas zonas del territorio nacional. Y el Nordeste y el Litoral aparecen entre las regiones más vulnerables.

La razón es contundente: a las lluvias por encima de lo normal que suele favorecer El Niño se suma una enorme superficie naturalmente inundable.

Registros satelitales históricos realizados entre 1984 y 2021 muestran importantes áreas susceptibles de quedar bajo agua en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

En el NEA, el riesgo tiene un agravante adicional: gran parte del territorio está compuesto por llanuras, esteros, bañados, lagunas y zonas de escurrimiento lento. Cuando las precipitaciones se acumulan durante semanas, el agua tarda en retirarse y los sistemas hídricos comienzan a saturarse.

Por eso, el foco estará puesto especialmente sobre las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, además de los cursos interiores.

El escenario todavía no permite afirmar que habrá inundaciones extraordinarias. Pero sí existe una combinación que obliga a prestar atención: un Pacífico anormalmente caliente, un Niño potencialmente histórico y una región con amplias superficies inundables.

Además, este episodio ocurre en un planeta más cálido que durante los grandes eventos de El Niño del pasado. Los especialistas advierten que esa combinación introduce un grado adicional de incertidumbre: no existe un antecedente exactamente comparable.

Si las proyecciones se cumplen, Chaco, Corrientes y buena parte del Litoral podrían enfrentar una de las primaveras más delicadas de los últimos años.