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Lali Espósito fue a ver a su novio Pedro Rosemblat al teatro y sorprendió con un look en rojo y negro

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La cantante acompañó a su pareja en el debut de “GET” en el Teatro Astros y se robó todas las miradas con su outfit.

Lali Espósito acompañó a su novio, Pedro Rosemblat, en una noche muy especial. El viernes por la noche, la cantante fue al Teatro Astros para presenciar el debut del periodista y humorista en la calle Corrientes con su unipersonal GET.

La artista no quiso perderse la primera de las funciones que el conductor tiene previstas en el reconocido teatro porteño.

Para la ocasión, Lali volvió a demostrar que no pasa desapercibida con sus elecciones de moda. La cantante sorprendió con un look en rojo y negro, una combinación que llevó a un estilo sofisticado y llamativo.

Lali Espósito fue al teatro (Foto: Movilpress)
Lali Espósito fue al teatro (Foto: Movilpress)

La protagonista del outfit fue un vestido rojo de textura brillante, de cuello alto y silueta al cuerpo, que combinó con mangas largas negras por debajo. El diseño tenía además una caída irregular que aportó movimiento al conjunto.

Para completar el estilismo, eligió botas negras altas y de taco fino, uñas negras y varios anillos. El maquillaje también acompañó la propuesta: llevó los labios en un intenso tono rojo y el pelo largo, negro y suelto.

El look rojo y negro de Lali Espósito (Foto: Movilpress)
El look rojo y negro de Lali Espósito (Foto: Movilpress)

La presencia de Lali en el estreno no sorprendió a quienes siguen de cerca la relación que mantiene con Rosemblat. La cantante suele acompañar a su pareja en sus proyectos y esta vez estuvo presente en una noche clave para el humorista.

De qué trata “GET”

GET es un espectáculo interactivo que propone un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de la relación de las personas con la tecnología. El show aborda temas como las pantallas, las redes sociales y la inteligencia artificial, pero también plantea una mirada sobre la política actual, tanto desde una perspectiva local como global.

Lali Espósito viendo a Pedro Rosemblat en el teatro (Foto: Movilpress)
Lali Espósito viendo a Pedro Rosemblat en el teatro (Foto: Movilpress)

El espectáculo suma además un particular componente de participación. Durante la función, el público interviene en un juego a través de sus teléfonos celulares y, al finalizar, se reparte un millón de pesos entre los espectadores, de acuerdo con la manera en que participaron.

Después de su paso por el Teatro Astros, Rosemblat continuará con el espectáculo fuera de Buenos Aires. El 5 de septiembre llegará con GET a Quality LAB, donde volverá a combinar humor, tecnología, política y participación del público.

Pedro Rosemblat en "GET" (Foto: Movilpress)
Pedro Rosemblat en “GET” (Foto: Movilpress)

De esta manera, el unipersonal busca trasladar al escenario una experiencia que no se limita a observar el espectáculo, sino que también convierte a los espectadores en parte activa de la propuesta.

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