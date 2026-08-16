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Anita García Moritán cumplió cinco años y Pampita lo celebró con una fiesta temática de Hello Kitty llena de princesas: las fotos

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La hija de la modelo y Roberto García Moritán estuvo rodeada de familiares y amigos. En el evento hubo juegos, actividades para los chicos y una ambientación soñada en rosa y blanco.

Anita García Moritán cumplió cinco años y lo festejó con una celebración soñada, rodeada de familiares y amigos. La hija de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán tuvo una fiesta temática de Hello Kitty en Malloy’s Costanera, un espacio ubicado en Punta Carrasco, frente al Río de la Plata.

La celebración fue organizada por su madrina, Luciana Pizzolorusso, quien estuvo detrás de cada detalle para que la cumpleañera disfrutara de una tarde inolvidable. El rosa y el blanco fueron los colores protagonistas de la ambientación, con flores, globos y distintos espacios pensados especialmente para los chicos.

Uno de los grandes atractivos de la fiesta fueron las princesas de Disney, que cantaron en vivo y sorprendieron a los invitados. Además, hubo pelotero, calesita y toboganes para que los más chicos pudieran jugar durante toda la jornada.

El rosa, Hello Kitty y las princesas de Disney (Foto: Movilpress)
El rosa, Hello Kitty y las princesas de Disney (Foto: Movilpress)

La propuesta también incluyó distintas actividades. Anita y sus invitados pudieron personalizar remeras blancas con stickers y pasar por un bar especialmente preparado para pintarse la cara.

Anita junto a su mamá y su madrina (Foto: Movilpress)
Anita junto a su mamá y su madrina (Foto: Movilpress)

En cuanto a la comida, hubo opciones para grandes y chicos. Se montó una estación de sushi, una mesa de picada y un sector de helados con una gran variedad de toppings para elegir y armar los postres a gusto.

Las activades en el cumpleaños de Anita (Foto: Movilpress)
Las activades en el cumpleaños de Anita (Foto: Movilpress)

Quiénes estuvieron en el cumpleaños de Anita

Entre los invitados estuvieron Barby Franco junto a su hija Sarah, y Angie Balbiani, que asistió con su hijo. También participaron Guillermo Ardohain —hermano de Pampita— junto a su pareja, y Bautista Vicuña, quien llegó acompañado por su novia.

Amancio y Magnolia estuvieron en le cumpleaños de Anita (Foto: Movilpress)
Amancio y Magnolia estuvieron en le cumpleaños de Anita (Foto: Movilpress)

Además, estuvieron Amancio y Magnolia Vicuña, los hermanos de Anita por parte de su mamá, que compartieron junto a ella la celebración de sus cinco años.

Sarah Burlando, Roberto García Moritán y Pampita junto a Benicio y Anita (Foto: Movilpress)
Sarah Burlando, Roberto García Moritán y Pampita junto a Benicio y Anita (Foto: Movilpress)

El look de Anita para su gran día

Para la ocasión, Anita eligió un look delicado y acorde con la celebración. La cumpleañera llevó un vestido floreado en verde viejo, con flores rosas, que combinó con unas chatitas blancas.

El look de Anita García Moritán para su cumpleaños (Foto: Movilpress)
El look de Anita García Moritán para su cumpleaños (Foto: Movilpress)

Llevó el pelo suelto y sumó como accesorio una hebilla con forma de flor rosada, en sintonía con la estética de la fiesta.

Así, entre Hello Kitty, princesas, juegos y muchas flores, Anita García Moritán celebró sus cinco años con una fiesta pensada hasta el último detalle.

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