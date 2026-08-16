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Lizy Tagliani reveló el insólito momento que vivió con un hombre durante un encuentro íntimo: “Fue rarísimo”

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La conductora recordó una particular experiencia que comenzó de manera romántica y terminó tomando un inesperado giro.

Lizy Tagliani sorprendió al contar una insólita experiencia que vivió durante un encuentro íntimo. En su paso por PH Podemos Hablar (Telefe) la conductora relató que un hombre con el que había salido tuvo un comportamiento inesperado que la descolocó por completo.

Durante la charla, Lizy explicó que en aquella época no solía convivir con otras mujeres trans y que seguía algunas costumbres que veía en sus amigas a la hora de depilarse.

“A los 20 y pico, mis amigas se pasaban la maquinita de afeitar de la rodilla para abajo, porque arriba tenían pelucita. Y yo seguía ese ejemplo y me pasaba también así, pero arriba tenía muchos pelos. Quiero aclarar eso para que no suene tan perverso lo que hizo este chico que me invitó a salir”, detalló.

Lizy Tagliani sorprendió a todos con su relato (Foto: Captura Telefe)
Lizy Tagliani sorprendió a todos con su relato (Foto: Captura Telefe)

En ese contexto, conoció a un hombre que la invitó a salir y la situación tomó un giro inesperado cuando llegaron a su casa. “Me invitó a salir, vamos, entramos a la casa, empieza a pasar todo lo romántico y, de repente, saca una máquina de cortar el pelo y me empieza a depilar”, contó.

Según relató, la situación cambió de un momento a otro: “Parecía que era como su morbo. Eso me parecía divertido, pero después intentó raparme. Te lo juro por mi madre”.

Lizy Tagliani está casada con Sebastián Nebot (Foto: Instagram/sebanebot)
Lizy Tagliani está casada con Sebastián Nebot (Foto: Instagram/sebanebot)

La conductora reconoció que ese momento la dejó completamente descolocada. “Ahí fue como tremendo porque fue una situación muy complicada. Ni se habló, nada, ¿entendés? Fue rarísimo”, aseguró.

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