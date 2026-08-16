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Evangelina Anderson contó lo más extraño que le hicieron en la cama y dejó a todos en shock: “Se lo fagocitó completo”

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La modelo sorprendió al revelar una insólita anécdota de un encuentro íntimo que vivió con un hombre.

Evangelina Anderson sorprendió a todos en PH, Podemos Hablar (Telefe) al contar una insólita situación que vivió durante un encuentro íntimo. La modelo recordó una particular experiencia que tuvo con un hombre y que, según relató, todavía le resulta llamativa.

“Estaba con un chico… Bueno, entonces… en un momento… abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca”, contó entre risas.

La anécdota generó sorpresa entre los presentes, especialmente por la manera en la que Evangelina describió la situación. “O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquitoSe lo fagocitó completo. Se lo fagocitó todo”, remarcó.

Evangelina Anderson recordó lo más extraño que vivió en un encuentro íntimo (Foto: Captura Telefe)
Evangelina Anderson recordó lo más extraño que vivió en un encuentro íntimo (Foto: Captura Telefe)

Luego de escuchar el relato, le preguntaron a la modelo si la experiencia le había gustado. Anderson respondió con naturalidad y explicó que el hombre continuó durante un momento con ese particular juego.

Jugó un poquito más y después seguimos. Después estuvo bien”, contó.

Evangelina Anderson recordó cómo le dijo a Bastian, su hijo mayor, que se había separado de Martín Demichelis

En su paso por PHEvangelina Anderson también recordó uno de los momentos más difíciles que atravesó tras su separación de Martín Demichelis: cuando tuvo que contarle a Bastian, su hijo mayor, que con su papá ya no estaban juntos.

“Me empezaron a llegar mensajes de que lo estaban anunciando en la tele y yo no había hablado con mis hijos. Entonces para mí fue fuertísimo”, explicó.

Ante la urgencia de evitar que su hijo se enterara de la separación por los medios, Anderson tomó el teléfono y lo llamó por videollamada. Según explicó, tuvo que hacerlo sin sentirse preparada emocionalmente para esa conversación.

“Lo primero que hice, me empezaron a llegar mensajes de que lo estaban anunciando en la tele y lo llamé por la camarita a mi hijo. Yo no estaba preparada”, relató.

La modelo explicó que intentó reunir fuerzas para transmitirle la noticia ella misma antes de que pudiera llegarle por otra vía. “Fue incómodo, fue rápido, porque quería decírselo yo antes de que se entere de otra manera por la tele, que me parecía de terror”, sostuvo.

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