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Maxi López mostró cómo es Wanda Nara de entrecasa y la foto se viralizó: la reacción de la mediática

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La expareja mantuvo un cómplice ida y vuelta en redes sociales que no pasó inadvertido.

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un divertido ida y vuelta en redes sociales. Todo comenzó cuando el exfutbtolista filtró una foto de la mamá de sus hijos con un look de entrecasa, y ella reaccionó a pura complicidad.

Este lunes, la expareja se reencontró en Italia para hacer trámites junto Constantino y Benedicto. Al parecer, las cosas no fueron tan ágiles y, en medio de la espera, el exdeportista le tomó una foto a la conductora y a sus hijos.

“Trámites con Solange en Italia”, escribió con picardía en la foto robada. Al verla, Wanda la reposteó en sus historias de la red social y reclamó con humor: “Gracias, Max, qué lindo que ahora nos llevamos bárbaro. Salí divina. Te adoro, hdp”.

La reacción de Wanda Nara al descubrir que Maxi López le filtró una foto (Foto: Instagram /wanda_nara /officialmaxilopez)
La reacción de Wanda Nara al descubrir que Maxi López le filtró una foto (Foto: Instagram /wanda_nara /officialmaxilopez)

Así fue el reencuentro de Maxi López con sus hijos tras el robo que sufrieron en Milán

Maxi López hizo un posteo en las redes sociales después del robo que sufrieron sus hijos durante sus vacaciones en Milán. El 23 de julio, a través de una historia de Instagram, el exfutbolista llevó tranquilidad al contar que ya pudo reencontrarse con los chicos y reveló cuál será el próximo paso tras el angustiante episodio.

Ya estamos juntos con mis hijos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien”, escribió sobre una foto en la que aparece acompañado por sus cuatro hijos frente a un lago.

Además, contó la decisión que tomaron después del robo: permanecerán unos días más en Italia hasta resolver la documentación para poder regresar al país.

Qué dijo Maxi López sobre el robo en Milán (Foto: Instagram / maxilopezoficial)
Qué dijo Maxi López sobre el robo en Milán (Foto: Instagram / maxilopezoficial)

Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina”, agregó junto a un corazón azul.

Por último, el exdelantero agradeció las muestras de cariño que recibió desde que se conoció la noticia. “¡Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar!”, expresó.

El posteo llegó luego de que trascendiera que los hijos de Maxi López habían sido víctimas de un robo mientras se encontraban con su abuela, Nora Colosimo, en la casa que Wanda Nara tiene en Milán. El incidente generó preocupación porque entre las pertenencias sustraídas se encontraban los pasaportes de toda la familia, un inconveniente que complicó su regreso a la Argentina.

Con esta publicación, el empresario llevó tranquilidad al confirmar que todos se encuentran en buen estado y que ya iniciaron los trámites necesarios para recuperar la documentación y poder volver juntos al país.

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