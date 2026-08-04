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Politica

Juan Carlos Ayala pidió unidad en el peronismo: “hay que convocar a todos y no a los de siempre”

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El dirigente peronista Juan Carlos Ayala planteó la necesidad de reconstruir la unidad dentro del peronismo y convocar a todos los sectores para enfrentar los próximos desafíos electorales.

Ayala sostuvo que es fundamental dejar atrás los errores del pasado y generar un espacio de diálogo que incluya a dirigentes, militantes y sectores que actualmente se encuentran alejados del peronismo.

🗣️ “Es crucial demostrar empatía y unidad en el peronismo para evitar repetir errores del pasado”*, expresó, al remarcar que la participación de todos los sectores será determinante para construir una propuesta concreta y competitiva.

En ese sentido, pidió identificar e incorporar a dirigentes y espacios políticos que hoy no forman parte del peronismo, pero que podrían aportar a una construcción más amplia. Según señaló, existen partidos y sectores que están esperando ser convocados.

### 📌 FICHA LIMPIA Y RECUPERAR LA CONFIANZA

Otro de los puntos planteados por Ayala fue la necesidad de avanzar con una propuesta de “ficha limpia” para fortalecer la imagen del espacio político y garantizar candidatos con una conducta transparente.

El dirigente consideró que recuperar la confianza de la militancia y de la sociedad requiere una renovación y una mirada puesta en la honestidad y el compromiso de quienes pretendan representar al peronismo.

👥 LOS JÓVENES Y LA JUSTICIA SOCIAL

Ayala también hizo hincapié en la necesidad de generar espacios para que los jóvenes vuelvan a involucrarse activamente en la política.

En ese marco, destacó que la *justicia social* debe continuar siendo uno de los pilares de cualquier propuesta política, con una mirada puesta en las necesidades concretas de la comunidad y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Finalmente, cuestionó el clima de confrontación que atraviesa actualmente la política argentina y llamó a buscar consensos para evitar un mayor deterioro de la gobernabilidad y la paz social.

Para Ayala, la unidad del peronismo no es solamente una cuestión electoral, sino una condición necesaria para recuperar protagonismo político. Advirtió que, si los distintos sectores no logran construir una estrategia común, podrían enfrentar importantes desventajas en las próximas elecciones.

 

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