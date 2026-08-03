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Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, sorprendió con un posteo después de atravesar un difícil momento personal

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Ya recuperado de una lesión, el adolescente volvió a jugar al fútbol en las inferiores de River.

Valentino López, el hijo de Wanda Nara Maxi López, pudo volver a la cancha después de varios meses. Volvió a ser convocado para integrar el plantel de inferiores de River, después de recuperarse de una rotura de ligamentos.

En sus historias de Instagram compartió una foto desde el campo de juego, celebró su vuelta y agradeció a todos los que lo acompañaron en este proceso de recuperación.

“Feliz de poder volver a las canchas”, escribió. Y expresó: “Quería agradecer a todo los profesionales y kinesiólogos del club. En especial a mis familiares, amigos y compañeros que me bancaron a muerte en este proceso”.

“Mucha bronca por el gol anulado y porque lo tuvimos muy cerca de ganarlo. Mañana tenemos revancha”, cerró.

Valentino López sorprendió con un posteo tras atravesar un difícil momento personal (Foto: Instagram /officialvalentino.lopez)
Valentino López sorprendió con un posteo tras atravesar un difícil momento personal (Foto: Instagram /officialvalentino.lopez)

Valentino es parte de las inferiores del Club desde el 2023, pero en septiembre del año pasado, cuando era parte del plantel, sufrió la lesión que lo dejó fuera de la cancha.

La cirugía y posterior rehabilitación requirieron de mucho tiempo y esfuerzo, pero el adolescente ya está recuperado.

Valentino López fue operado en septiembre de 2025. (Foto: Instagram / officialvalentino.lopez)
Valentino López fue operado en septiembre de 2025. (Foto: Instagram / officialvalentino.lopez)

Wanda Nara lloró desconsoladamente frente a su hijo Valentino y la reacción del joven sorprendió a todos

A mediados de abril, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al compartir un video desopilante en el que protagoniza una especie de “cámara oculta” frente a su hijo, Valentino López. La escena, que mezcla dramatismo y humor, generó miles de reacciones y comentarios entre sus seguidores.

En el clip, la empresaria simula estar profundamente angustiada por una situación aparentemente trivial: su hijo la dejó de seguir en redes sociales. Bajo el texto “Cuando te dejan de seguir y el drama es total”, Wanda Nara se muestra llorando de manera desconsolada, mientras Valentino intenta entender qué está pasando.

“¿Pero para llorar?”, pregunta el joven, visiblemente desconcertado, mientras su madre intensifica el acting. En paralelo, otra voz, que parece ser la de Migueles, la pareja de la conductora, interviene incentivando la situación y pidiéndole al adolescente que “la siga” para calmar el supuesto drama.

Lejos de caer completamente en la escena, Valentino no termina de comprender lo que le pasa a su mamá. “No entiendo si es verdad o no porque está haciendo una comedia”, dice entre risas, dejando en evidencia que algo no le cerraba del todo. Incluso intenta resolver el conflicto de forma práctica: “Sí, la sigo, es una boludez”.

La reacción de Valentino al llanto de su mamá (Foto: Instagram / wanda_nara)
La reacción de Valentino al llanto de su mamá (Foto: Instagram / wanda_nara)

El momento más tierno llega cuando Wanda, todavía en personaje, se acerca a abrazarlo y darle un beso, mientras él sigue tratando de descifrar si todo es real o una actuación. Finalmente, la mediática no puede sostener más la escena y estalla en carcajadas, revelando la broma. Valentino, ya relajado, cierra con complicidad: “Te salió rebién”, elogiando la capacidad actoral de su madre.

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