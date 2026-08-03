Mauro Icardi simuló haber aumentado de peso y provocó a Wanda Nara: “Así quieren verme los que me critican”

Mauro Icardi sorprendió con una fuerte chicana en redes sociales. Todo ocurrió horas después de que viralizaran una foto de Wanda Nara en bikini.

“Como quieren verte los que te critican”, escribió el futbolista en una historia de Instagram donde posaba sin remera. Pero, claro, había un detalle: su cuerpo estaba alterado con inteligencia artificial para que luciera con exceso de peso.

Luego compartió la misma foto de él desde la comodidad de su hogar, pero sin edición, y agregó: “Al que critican. Qué tupé”.

La chicana de Mauro Icardi después de que se viralizara una foto de Wanda Nara en bikini: “Qué tupé” (Foto: Instagram /mauroicardi)

Aunque no nombró a su expareja y mamá de sus dos hijas, los usuarios no dudaron de que el futbolista se refirió a lo ocurrido en las últimas horas.

La contundente respuesta de Wanda Nara luego de que se viralizara una foto suya en bikini: “Amo mi cuerpo”

Wanda Nara quedó en el foco de la atención en las redes sociales luego de que comenzara a circular una foto suya en bikini que rápidamente generó cientos de comentarios.

Lejos de dejar pasar la situación, la empresaria salió a responder con un fuerte descargo en X (ex Twitter) y aseguró que la imagen estaba editada.

Todo comenzó cuando una usuaria compartió un collage con dos fotos de Wanda: una tomada en la playa y otra frente a un espejo. Junto a las imágenes escribió “foto de ayer y foto de ahora”, y agregó con ironía: “La señora de los 1000 filtros”.

Wanda Nara se indignó con una foto que circuló en las redes sociales. (Foto: captura X/wanditanara)

Al encontrarse con esa publicación, la conductora no tardó en reaccionar. “Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”, escribió desde su cuenta oficial.

Con esa frase, Wanda no solo negó que la fotografía fuera real, sino que además deslizó una indirecta contra Mauro Icardi en medio del conflicto judicial que mantiene con el futbolista.

Al hablar de “trolls pagos”, dio a entender que detrás de ese tipo de publicaciones habría cuentas organizadas para hablar en su contra.

No es la primera vez que la mediática denuncia este tipo de situaciones. En varias oportunidades aseguró que existen perfiles dedicados a atacarla en redes sociales y que muchas de las imágenes que se viralizan sobre ella fueron manipuladas.

El episodio se suma a una semana especialmente tensa para Wanda. En los últimos días, protagonizó un nuevo cruce con Icardi luego del fallo de la Justicia italiana por su divorcio y, además, lo acusó públicamente de negarse a firmar la documentación necesaria para que sus hijas puedan regresar a la Argentina tras el robo que sufrió en su casa de Milán.