Rodolfo Aguiar lapidó a Javier Milei: “Hay causales para avanzar en la destitución institucional”

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, volvió a lanzar duras críticas contra el presidente Javier Milei y afirmó que existen “causales” para impulsar una “destitución institucional” del mandatario. Las declaraciones se conocieron un día después de que el gremio anunciara un paro nacional con movilización para el próximo 3 de agosto.

Durante un tenso diálogo este martes con el periodista Paulo Vilouta en Radio La Red, Aguiar aseguró: “Tenemos que lograr que Milei se vaya lo antes posible. Están dadas todas las causales para avanzar en la destitución institucional”. Entre algunos de esos causales, el dirigente sindical mencionó “mal desempeño y delito en el ejercicio de las funciones”.

Aguiar vinculó la caída de la popularidad de Milei con la protesta sindical

Durante la entrevista, el dirigente sindical sostuvo que la conflictividad impulsada por ATE tuvo impacto en la imagen del Gobierno y reivindicó la cantidad de medidas de fuerza realizadas desde el inicio de la gestión libertaria. “Llevo más de 100 medidas de fuerza contra este Gobierno y no pienso si es lunes o es martes”, expresó.

Además, afirmó: “Todos los días, el presidente Milei pierde popularidad. Creo que eso tiene que ver con el nivel de conflictividad que hemos podido garantizar en estos dos años y medio”. En ese contexto, Aguiar sostuvo: “Los sindicatos estamos para mejorarle la vida a los trabajadores, no para disputar las migajas del sistema. Solo hay una manera de recuperar nuestro lugar: no parar de confrontar”, afirmó.

ATE ratificó el paro nacional para el 3 de agosto

Las declaraciones Aguiar llegaron un día después de que la conducción nacional de ATE resolviera convocar a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el próximo 3 de agosto. Según informó el gremio, la protesta tendrá como ejes el reclamo por una recomposición salarial de emergencia, el rechazo al vaciamiento de organismos públicos, los despidos en el Estado y la defensa de las cajas previsionales provinciales.

Desde ATE señalaron que las paritarias firmadas durante 2026 quedaron por debajo de la inflación. De acuerdo con el gremio, los aumentos salariales acumularon un 12,9% hasta junio, mientras que la inflación del mismo período alcanzó el 16,9%.

Aguiar denunció el deterioro económico de los trabajadores estatales

Durante la entrevista a La Red, Aguiar también advirtió: “Es alarmante el alto nivel de endeudamiento en este momento de los trabajadores y sus familias. Ya se superaron las instituciones formales como bancos, mutuales o billeteras virtuales. Llegó el prestamista del barrio. Cuando uno llega a eso, está en juego la integridad física de todos los trabajadores”.

En tanto, el gremio cuestionó la evolución de los salarios durante la gestión de Milei. “Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei. Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público”, concluyó.