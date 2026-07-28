Del festejo mundialista a una ley: un diputado busca llenar de mapas de Malvinas el Chaco

Un diputado del Frente Chaqueño propuso que la cartografía oficial y la frase “Las Malvinas son argentinas” sean obligatorias en edificios públicos, escuelas, plazas y vehículos estatales. La iniciativa surge, oportunamente, tras el triunfo de la Selección ante Inglaterra.

El diputado provincial Rubén Guillón, del Frente Chaqueño, presentó un proyecto de ley para establecer la exhibición obligatoria y permanente de un mapa oficial de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, acompañado por la frase “Las Malvinas son argentinas”.

La propuesta alcanza a dependencias de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, empresas públicas, hospitales, comisarías, establecimientos educativos públicos y privados, plazas, parques y espacios declarados patrimonio histórico o cultural.

El proyecto también contempla la colocación del símbolo en todos los vehículos oficiales de la Provincia, mientras que los municipios serán invitados a adherir. En caso de aprobarse, los organismos tendrían un plazo de 60 días para cumplir con la medida.

En los fundamentos, Guillón sostiene que la Causa Malvinas constituye un pilar de la identidad nacional y destaca el deber del Estado chaqueño de preservar la memoria de los soldados que participaron de la guerra de 1982, entre ellos decenas de jóvenes de la provincia.

Sin embargo, la iniciativa aparece oportuna e inmediatamente después del triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra, partido tras el cual los jugadores exhibieron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. ¿La iniciativa responde a una política sostenida o intenta capitalizar la emoción generada tras la el partido del mundial?

Aunque la defensa de la soberanía argentina y el reconocimiento a los excombatientes cuentan con un amplio consenso social, el nuevo proyecto contempla una disposición burocrática que suena a sobreactuación política tras la épica futbolista, esto en un contexto en el que excombatientes chaqueños señalaron a Libertad que consideran “flojos” los contenidos educativos vinculados a Malvinas.

“En los establecimientos educativos, esta medida adquiere una especial trascendencia, al constituirse en una herramienta pedagógica destinada a fortalecer el conocimiento de la historia, la geografía y el derecho internacional, promoviendo en niños, adolescentes y jóvenes el respeto por los valores democráticos, la memoria histórica y la identidad

nacional”, asegura Guillón como fundamento.