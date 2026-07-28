Máximo Kirchner aseguró que Cristina creció en las encuestas y afirmó: «Queremos que sea candidata»

El referente de La Cámpora aseguró que la imagen de la expresidenta mejoró en los sondeos recientes. Reclamó un trabajo «serio» en la oposición y criticó la «política de la foto».

En una extensa entrevista política, el diputado nacional Máximo Kirchner analizó el escenario electoral de cara al 2027 y dejó contundentes definiciones sobre el liderazgo del peronismo. El legislador aseguró que, pese a la prisión domiciliaria y la falta de exposición mediática, la figura de Cristina Kirchner mantiene una imagen ascendente en las encuestas. .

“Cristina es una figura política que incluso en estos últimos meses ha crecido en las encuestas, a pesar de no poder hacer actos, no trasladarse y no contar con un aparato de pauta publicitaria”, afirmó el diputado. Según su visión, la expresidenta sigue generando “aceptación y escucha” en una parte importante de la sociedad. Ante la consulta sobre el rol que debería ocupar en los próximos comicios, Kirchner fue contundente: “Nosotros queremos que sea candidata”.

La relación con Axel Kicillof: ¿hay ruptura?

El líder de La Cámpora también sobre la interna con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El diputado nacional buscó desestimar las versiones sobre un enfrentamiento ideológico o programático profundo entre ambos. Al ser consultado sobre qué lo separa del mandatario provincial, respondió: “Yo estoy convencido de que no te diría”.

El legislador subrayó que, frente a los ataques del Gobierno nacional contra la provincia de Buenos Aires, el espacio actuó de manera cohesionada. “Hemos salido, digamos, en conjunto en defensa de los intereses de los bonaerenses… y también del gobernador”, recordó. Asimismo, le restó importancia a los cruces mediáticos: “No hay una pelea en el conurbano ni nada por el estilo. Puede haber cruces de declaraciones”.

Crítica a la «política de la foto» y el foco en el modelo económico

Al final de la entrevista, Máximo pidió una construcción política del Partido Justicialista con mayor contenido y menos marketing. El legislador también sugirió abandonar la “política de la foto”, que busca mostrar actividad de manera permanente, pero que, según él, “no es conducente”. En su lugar, propuso un “trabajo que sea mucho más serio”, con menos anuncios a la prensa y un mayor enfoque en acuerdos programáticos.

Para el referente de La Cámpora, el principal objetivo de la oposición debe ser evitar la continuidad de las políticas actuales. “Yo creo que una de las cuestiones, más allá de los nombres, es que no reelija este modelo económico”, sentenció, al advertir sobre el riesgo de llegar a situaciones sociales límite como las de la crisis de 2001.

Finalmente, Kirchner remarcó que el peronismo no debe ser simplemente un frente que reaccione contra Javier Milei, sino una alternativa que busque “poner a la Argentina de pie” con propuestas claras sobre la deuda, el combustible y el trabajo.