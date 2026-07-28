La izquierda cruzó a Kristalina Georgieva por su visita a la Argentina: “Es todo humillante”

Myriam Bregman y Nicolás del Caño cuestionaron el respaldo de la titular del FMI al Gobierno de Javier Milei y apuntaron contra el ajuste económico.

La visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina generó críticas desde la oposición. Luego de que la economista respaldara el plan económico de Javier Milei y destacara los avances del programa acordado con el organismo, referentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) salieron a cuestionar su presencia en el país.

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Myriam Bregman fue una de las dirigentes que apuntó contra la llegada de la titular del FMI. A través de una publicación en su cuenta de X, vinculó la visita de Georgieva con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y cuestionó el rol del organismo internacional en la economía argentina.

“Hoy llegó la jefa Georgieva para controlar si, además de hacer la tarea política, también hacen los deberes económicos de saqueo y entrega. Es todo humillante. No solo hay que cantar ‘por los pibes de Malvinas’; hay que echar a estos funcionarios yanquis y a sus cipayos de América Latina. La vergüenza no es solo de forma; es, sobre todo, de contenido”, expresó Bregman.

Las críticas del Frente de Izquierda al respaldo del FMI

En su mensaje, la dirigente del FIT también hizo referencia al posicionamiento internacional del Gobierno de Javier Milei y cuestionó lo que definió como una alineación con la política exterior estadounidense. Bregman sostuvo que la visita de Georgieva se produjo en un contexto de mayor influencia de Estados Unidos sobre la región.

La diputada nacional señaló además que Milei cumple un rol dentro de esa estrategia y apuntó contra las políticas económicas que son impulsadas por el FMI. En ese sentido, cuestionó el apoyo que la titular del organismo expresó hacia la administración libertaria tras la reunión que mantuvo con el equipo económico encabezado por Luis Caputo.

“El ajuste de Milei y del Fondo no tiene nada de novedoso. Mientras hablan de equilibrio fiscal y de confianza, lo que hay detrás es una política que recae sobre los trabajadores, los jubilados y los sectores más vulnerables”, fue el eje de los cuestionamientos que también planteó el diputado nacional Nicolás del Caño.

Nicolás del Caño apuntó contra el ajuste económico

Del Caño también utilizó sus redes sociales para rechazar las declaraciones de Georgieva, quien había destacado la “disciplina fiscal” del Gobierno argentino y asegurado que el país avanza por un “buen camino”. El diputado cuestionó duramente el respaldo de la titular del FMI a las medidas económicas implementadas por Milei y Caputo.

“Kristalina Georgieva sonríe mientras felicita a Caputo por la ‘disciplina fiscal’ que aplicó Argentina y dice que está tranquila. Se ríe de los jubilados, del colectivo de la discapacidad, el equipo de salud del Hospital Garrahan y el Posadas, se burla de las universidades públicas, el complejo científico tecnológico, de laburantes estatales que fueron despedidos o les redujeron el salario”, publicó Del Caño.

El diputado del Frente de Izquierda concluyó su crítica al afirmar que el acuerdo entre el Gobierno argentino y el organismo internacional tiene como principal objetivo garantizar el pago de la deuda. “La única ‘disciplina’ de Milei y el FMI es la del ajuste al pueblo trabajador para pagar la deuda fraudulenta a los especuladores amigos de Caputo”, sostuvo en su publicación.