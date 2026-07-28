Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Carlos Bianco usó una frase de Mirtha Legrand para liquidar a Milei: «Felpudo»

Published

«Como te ven, te tratan» ironizó el ministro de Kicillof al referirse al vínculo que mantiene el Presidente con EEUU

El Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó la política exterior de la administración nacional y el impacto de las recientes medidas arancelarias de los Estados Unidos sobre la economía argentina. En una conferencia de prensa, el funcionario bonaerense calificó de ineficaz la estrategia de «alineamiento automático» del presidente Javier Milei.

Javier Milei

Referencia a La Chiqui: «Como te ven, te tratan»

El punto central de la crítica de Bianco se enfocó en la percepción que el mundo tiene de la gestión actual, recurriendo a una frase popularizada por la conductora televisiva Mirtha Legrand. «Yo me permito muy respetuosamente sugerirle al presidente una enseñanza que la hizo pública Mirtha, que dice que como te ven te tratan, ¿no?«.

Para Bianco, la falta de firmeza en la defensa de los intereses nacionales ha condicionado la respuesta de las potencias extranjeras. «Si te ven como un felpudo, te tratan como felpudo. Es así», sentenció el ministro de Kicillof.

Mirtha Legrand

Alineamiento automático y soberanía nacional

Durante la conferencia de prensa, Bianco realizó un repaso crítico de las acciones del Poder Ejecutivo Nacional en el plano internacional. Hizo especial hincapié en la falta de reciprocidad por parte de Washington: «Tantas agachadas, por decir así, tuvo el presidente Milei con los Estados Unidos que ni siquiera le valieron como para que lo exima del aumento de los aranceles». Para el funcionario, las decisiones de la Casa Rosada representan una pérdida de autonomía sin compensaciones alguna.

Bianco vinculó la situación arancelaria con una entrega de activos estratégicos. Señaló que la postura oficial no ha logrado posicionar al país como un socio prioritario. «Lamentablemente esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, a pesar de todas las concesiones, de ese alineamiento automático que hace Milei con los Estados Unidos, de la entrega de nuestros recursos naturales, de nuestra soberanía nacional», sostuvo ante la prensa.

Según su análisis, la administración estadounidense mantiene su postura proteccionista de manera unilateral, ignorando los gestos de Milei: «Cuando Estados Unidos toma una medida, ni siquiera considera a Argentina como un país aliado».

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

¡No soy un delincuente!»: Mientras Zdero celebra el éxito de la Bienal, la policía hostigaba a los vendedores ambulantes

«¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡No soy un delincuente! ¡Soy un trabajador, por favor! ¡Soy un trabajador!… ¡Estoy vendiendo la mercadería! ¡Es el...

3 días ago

Diputados

Un proyecto de ley busca eliminar el “juicio de pobreza” como requisito para acceder a la defensa gratuita en Chaco

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Chaco propone eliminar el llamado “juicio de pobreza”, el trámite judicial que hoy...

3 días ago

Politica

Resistencia suma un nuevo espacio para la Memoria: impusieron el nombre de Marcela Molfino frente al colegio donde estudió

A través de una ordenanza municipal, el parterre de la avenida Wilde, frente al Colegio Nuestra Señora de Itatí, lleva desde el viernes el...

3 días ago

Politica

«Con la tuya»: diputados adelantaron que avanzarán con acciones contra Javier Milei por su viaje a Brasil

Esteban Paulón, referente del Partido Socialista dentro del bloque Provincias Unidas, cuestionó con dureza el viaje del presidente Javier Milei a Brasil. El diputado...

3 días ago