Carlos Bianco usó una frase de Mirtha Legrand para liquidar a Milei: «Felpudo»

«Como te ven, te tratan» ironizó el ministro de Kicillof al referirse al vínculo que mantiene el Presidente con EEUU

El Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó la política exterior de la administración nacional y el impacto de las recientes medidas arancelarias de los Estados Unidos sobre la economía argentina. En una conferencia de prensa, el funcionario bonaerense calificó de ineficaz la estrategia de «alineamiento automático» del presidente Javier Milei.

Referencia a La Chiqui: «Como te ven, te tratan»

El punto central de la crítica de Bianco se enfocó en la percepción que el mundo tiene de la gestión actual, recurriendo a una frase popularizada por la conductora televisiva Mirtha Legrand. «Yo me permito muy respetuosamente sugerirle al presidente una enseñanza que la hizo pública Mirtha, que dice que como te ven te tratan, ¿no?«.

Para Bianco, la falta de firmeza en la defensa de los intereses nacionales ha condicionado la respuesta de las potencias extranjeras. «Si te ven como un felpudo, te tratan como felpudo. Es así», sentenció el ministro de Kicillof.

Alineamiento automático y soberanía nacional

Durante la conferencia de prensa, Bianco realizó un repaso crítico de las acciones del Poder Ejecutivo Nacional en el plano internacional. Hizo especial hincapié en la falta de reciprocidad por parte de Washington: «Tantas agachadas, por decir así, tuvo el presidente Milei con los Estados Unidos que ni siquiera le valieron como para que lo exima del aumento de los aranceles». Para el funcionario, las decisiones de la Casa Rosada representan una pérdida de autonomía sin compensaciones alguna.

Bianco vinculó la situación arancelaria con una entrega de activos estratégicos. Señaló que la postura oficial no ha logrado posicionar al país como un socio prioritario. «Lamentablemente esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, a pesar de todas las concesiones, de ese alineamiento automático que hace Milei con los Estados Unidos, de la entrega de nuestros recursos naturales, de nuestra soberanía nacional», sostuvo ante la prensa.

Según su análisis, la administración estadounidense mantiene su postura proteccionista de manera unilateral, ignorando los gestos de Milei: «Cuando Estados Unidos toma una medida, ni siquiera considera a Argentina como un país aliado».