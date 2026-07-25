Ricardo Alfonsín fue duro con Javier Milei: «Cree que lo mejor para nosotros es Estados Unidos»

El exdiputado nacional criticó al mandatario libertario por su fuerte cercanía con la administración estadounidense

Este sábado, el presidente de la Nación, Javier Milei, viajó a Brasil para encontrarse con el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de ese país, en la previa de las elecciones de octubre. Quien aprovechó esta visita para cuestionarlo fue el exlegislador radical, Ricardo Alfonsín, quien expresó que el mandatario cree que Estados Unidos es lo mejor para la Argentina.

En sus redes sociales, Alfonsín puntualizó que “MILEI CREE QUE LO MEJOR PARA EE UU ES TAMBIÉN LO MEJOR PARA NOSOTROS. Algunos afirman q Milei y Trump aplican políticas contradictorias. Pero se trata de una contradicción aparente”.

Luego, se explayó un poco más sobre su pensamiento sobre el líder libertario: “En realidad, entre los dos existe una coincidencia central: ambos creen q lo mejor para EE UU es lo mejor también para América Latina. Y es esta coincidencia fundamental la q resuelve la aparente contradicción. (Es algo así como la teoría del derrame aplicada a los Estados) Y como agente promotor de esa coincidencia recorre América Latina”.

Javier Milei en Brasil, en busca de consolidar las ideas libertarias

El presidente Javier Milei llegó a Brasil y comenzó con su agenda oficial, donde recibió una distinción por parte del gobernador de San Pablo y luego, visitó a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ese país, y apoyó la candidatura para las próximas elecciones presidenciales de octubre.

El jefe de Estado de Argentina tenía un objetivo y tiene que ver con posicionarse como referente de la región, siendo uno de los principales dirigentes del liberalismo. No es un dato menor que haya sido condecorado con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, ya que este reconocimiento es el más importante que puede otorgar el estado paulista.

Esta gira oficial y el explícito respaldo de Milei al principal espacio opositor de Brasil, volvieron a tensar el vínculo con el gobierno de Luiz Ignácio Lula da Silva.

Ricardo Alfonsín cree que Argentina podría ser Venezuela

Semanas atrás, Ricardo Alfonsín publicó un polémico tuit que tiene ver con la relación entre Argentina y el gobierno de Estados Unidos, conducido por Donald Trump.

Para el exdiputado nacional de la UCR, el gobierno argentino podría ir en el mismo camino que el venezolano, sobre todo por los vínculos entre Argentina y Estados Unidos desde la llegada de Javier Milei al poder. “Ahora sí que en serio vamos camino a ser Venezuela. Pero ahora son muy pocos los que lo dicen. Hagan clic en el link por favor y lean la nota que publicó The New York Times”, tuiteó Alfonsín.