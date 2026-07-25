Jorge Taiana habla de Malvinas y apunta al Gobierno por su política de «saqueo» de la soberanía

El actual diputado nacional de Unión por la Patria, Jorge Taiana, se mete de lleno en la polémica por la causa Malvinas y el gobierno nacional, en el intento de que empresas británicas exploten hidrocarburos en la zona de las islas Malvinas.

Para el legislador nacional, en una entrevista realizada en Net con el Jorge Fontevecchia, lo que hace el gobierno de Javier Milei es “tener una política de desmalvinización, con el tiempo la causa Malvinas como una causa de soberanía, se ha aceitado en la sociedad, metido en las capas profundas de la conciencia”.

A su vez, para Taiana todo esto se traduce en declaraciones de los funcionarios, como el caso de Patricia Bullrich en su momento por el tema de las vacunas, y en los pocos reclamos que le hacen al Reino Unido. “Lo único que han hecho fue lo que se dio fue la presencia en el comité de descolonización donde se aprueba por consenso una resolución que pide lo mismo que la asamblea del 65, que es un caso que tiene que tratarse entre el Reino Unido y la Argentina”, agregó.

Jorge Taiana y el “saqueo” que propone el gobierno de Milei

El diputado peronista reveló que hay que respetar dos derechos internacionales, siendo el de la integridad territorial el más importante porque “acá no hay un pueblo colonizado porque trajeron ciudadanos de Inglaterra para ocupar las islas, este es un tema fuerte desde el punto de vista de la soberanía, pero el Gobierno le bajó el tono al reclamo para quedar bien con el mundo”.

Por otro lado, Jorge Taiana reconoce que Argentina nunca reconoció ningún acuerdo o tratado que diga que las islas son británicas, a diferencia de lo que sucede con el peñón del Gibraltar entre Reino Unido y España.

“El Gobierno de Milei está promoviendo el saqueo de la Argentina, pasó con la marina tras los dichos de Sturzenegger, por eso lo que lograron los jugadores en el Mundial con Malvinas fue muy meritorio porque forma parte de un reclamo nacional”, puntualizó.

El rechazo a la explotación petrolera en Malvinas

Al igual que han hecho otros legisladores, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Agustina Propato (Unión por la Patria) rechazó la explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas por parte de las empresas Rockhopper Exploration, del Reino Unido, y Navitas Petroleum, de Israel. Y apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la respuesta oficial frente al avance del proyecto petrolero.