Luis Novaresio redobló la apuesta contra Sturzenegger: «Recuerde, usted es un inquilino del poder»

El periodista Luis Novaresio volvió a cargar contra el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, en medio de la polémica por el proyecto del Gobierno que propone derogar la Ley 25.542, conocida como la ley de precio uniforme del libro. Tras una extensa respuesta del funcionario, el conductor redobló la apuesta y defendió el rol de las editoriales y librerías independientes.

La respuesta de Novaresio al ministro

El intercambio comenzó cuando Novaresio cuestionó la iniciativa oficial al afirmar que «la crueldad al pretender hacer desaparecer librerías y editoriales independientes, en cada barrio de cada ciudad o pueblo es un modo sofisticado de la maldad». A partir de esa publicación, Sturzenegger difundió un extenso mensaje en el que sostuvo que la normativa vigente encarece los libros y que su eliminación permitirá ampliar el acceso a la lectura mediante una mayor competencia.

Lejos de dar por terminada la discusión, Novaresio volvió a expresarse en su cuenta de X y respondió directamente al ministro. «A mí no me hacen falta más que tantos caracteres, ministro», comenzó escribiendo, antes de marcar las diferencias de fondo que, según planteó, existen entre ambos sobre el papel del Estado en la promoción de la cultura.

«Recuerde: usted es un inquilino del poder»

En su mensaje, el periodista defendió el acompañamiento estatal al sector editorial y reclamó un mayor diálogo con los actores de la industria. «La diferencia es cultural. Es cierto. Yo sí creo en la cultura de autores y libreros argentinos apoyados por el Estado», expresó, en contraste con la postura del Gobierno, que impulsa una mayor desregulación del mercado.

Novaresio también cuestionó que el ministro haya respondido públicamente en redes sociales en lugar de reunirse con los representantes del sector. «Quizá si invierte su precioso tiempo para responderme en recibir una vez a toda la industria del libro, se ahorra sus adjetivos nacidos de la soberbia», escribió, al tiempo que remató con una frase dirigida al funcionario: «Recuerde. Usted es un servidor público. Inquilino del poder. Gracias».