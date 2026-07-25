La votación de Argentina en la ONU abrió un feroz cruce entre Maximiliano Ferraro y Quirno: «Es una vergüenza»

Maximiliano Ferraro y Pablo Quirno tuvieron un enfrentamiento en redes luego de que Argentina votara contra Volker Türk en la ONU.

La decisión del Gobierno argentino de votar en contra de la renovación de Volker Türk como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desató una fuerte polémica en redes sociales. El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó la postura de la Cancillería como una «vergüenza», lo que motivó una inmediata respuesta del canciller Pablo Quirno y un nuevo contraataque del legislador.

La controversia se produjo luego de que la Asamblea General de la ONU aprobara la continuidad de Türk por cuatro años más, hasta octubre de 2030. La resolución obtuvo 144 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones, quedando Argentina entre el reducido grupo de países que rechazó la renovación del funcionario internacional.

Ferraro redobló las críticas y apuntó también contra Milei

A través de su cuenta de X, Ferraro cuestionó con dureza la posición diplomática del Gobierno. «La posición adoptada por la Cancillería argentina es una VERGÜENZA. Cuesta imaginar lo que debe ser para los profesionales de nuestro servicio exterior, formados durante años para representar al país, tener que ejecutar estas órdenes«, escribió el legislador.

La respuesta de Quirno no tardó en llegar. «Diputado, VERGÜENZA es juzgar sin tener idea lo que está juzgando«, retrucó el canciller, rechazando las críticas y defendiendo la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lejos de dar por terminada la discusión, Ferraro volvió a la carga y amplió sus cuestionamientos hacia la política exterior del Ejecutivo. «Canciller, preocúpese por la vergüenza que nos está haciendo pasar el Presidente en Brasil«, respondió, en referencia al viaje de Javier Milei, al que acusó de manejar una «verborragia ideológica ramplona» incompatible con la relación que, a su juicio, debe mantener Argentina con un socio estratégico como Brasil.

El diputado también cuestionó el alineamiento internacional de la administración libertaria. «Capítulo aparte merece haber terminado votando junto a cinco regímenes dictatoriales y a Rusia«, sostuvo. Además, reclamó que Quirno concurra al Congreso para explicar la decisión: «Algún día podría venir a la Cámara de Diputados e informarnos sobre esta votación, así como sobre otras decisiones igual de vergonzosas o, cuanto menos, llamativas, y sobre los acuerdos que anda firmando por ahí«, concluyó.