«Estamos a tiempo de evitarlo»: Mayra Mendoza fustigó los planes de Milei y defendió al kirchnerismo

La diputada bonaerense cuestionó las políticas de Macri y Milei, reconociendo que la vuelta del peronismo ayudaría al país

La exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, defendió al kirchnerismo en el marco de una fuerte crisis interna del PJ a nivel nacional y aprovechó para criticar a Javier Milei y Mauricio Macri, afirmando que ambos políticos “arrasan” con los trabajadores y las empresas.

En su cuenta oficial de X, la actual legisladora bonaerense citó una página de un libro del periodista Leandro Renou y destacó: “En el libro de @leandrorenou1, quizá encontramos una pista que nos explique por qué tanta bronca del poder con el kirchnerismo. No les fue mal. De hecho, todo lo contrario. Pero también les fue bien a los trabajadores. Y ese parece ser el pecado. Haber hecho una Argentina equilibrada”.

Luego vino la crítica hacia Macri y Milei por sus políticas de ajuste. “Lo peor es que, por esa angurria de no admitir que nos vaya bien a todos, quizá terminan perjudicándose a sí mismos, porque modelos como los de @mauriciomacri y @JMilei arrasan incluso con las empresas. Estamos a tiempo de evitarlo”, añadió la dirigente kirchnerista.

Por último, Mayra Mendoza habló de la justicia social, la cual ella considera “no solo es necesaria, sino también, y sobre todo, es conveniente”.

El picante mensaje de Mayra Mendoza a Waldo Wolff

La diputada bonaerense Mayra Mendoza defendió a su espacio político y le respondió con dureza a las declaraciones del legislador porteño del PRO, Waldo Wolff, quien volvió a vincular al kirchnerismo con el manejo de los planes sociales.

Además de rechazar esos dichos del dirigente macrista, la exintendenta de Quilmes expresó en sus redes sociales: “Los libros no muerden”. Entre los datos que entregó Mendoza, indicó que en 2003 la gestión kirchnerista recibió dos millones de beneficiarios de planes sociales que, al finalizar el segundo mandato de Cristina Kirchner en el año 2015, esa cifra había descendido a 200 mil.

El fuerte apoyo de Mayra a Cristina Kirchner

Fiel a su estilo, Mayra Mendoza realiza una fuerte defensa de Cristina Kirchner, condenada a seis años por la causa Vialidad, y esta vez, aseguró que el deterioro de distintos indicadores económicos responde a un plan deliberado tras su detención.

La dirigente peronista vinculó la caída del salario real, el empleo y el consumo con las políticas impulsadas por el Ejecutivo y con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), añadiendo también la situación judicial de CFK.