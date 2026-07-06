La crisis por Manuel Adorni golpeó a Javier Milei: un informe detectó cinco meses seguidos de caída en redes

Un estudio privado sostuvo que el Presidente acumuló en junio su quinto mes consecutivo con predominio de comentarios negativos, siendo el escándalo por el ex jefe de Gabinete el principal factor.

La imagen digital de Javier Milei volvió a deteriorarse durante junio. Así lo aseguró un informe elaborado por la consultora Ad Hoc Digital, que registró el quinto mes consecutivo con predominio de comentarios negativos sobre el Presidente en redes sociales. Según el estudio, el principal motivo fue la crisis política generada por las denuncias contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El trabajo analizó las conversaciones registradas entre el 1 y el 30 de junio en redes sociales de acceso público y portales web. Para ello utilizó las herramientas Onclusive y Google Trends. El relevamiento concluyó que el 53% de las menciones sobre Milei fueron negativas, mientras que el 38% resultaron positivas y el 9% restante se mantuvo neutral.

El caso Adorni marcó la conversación sobre Milei

El informe identificó al escándalo protagonizado por Manuel Adorni como el principal factor que afectó la conversación digital sobre el Presidente. Según la consultora, el Gobierno no logró cerrar el tema y terminó profundizando su impacto. “La negatividad en la conversación sobre el Presidente se consolida por quinto mes consecutivo”, señaló el estudio.

Además, sostuvo que durante los cuatro meses en que el caso Adorni ocupó la agenda pública, el oficialismo tomó decisiones que “solo profundizaron la presencia del tema en lugar de clausurarlo”. Para Ad Hoc Digital, la salida del ex jefe de Gabinete cerró el conflicto político, pero dejó un fuerte costo para la imagen del Gobierno. En ese sentido, concluyó que “el escándalo de Adorni cierra, pero con un precio: una conversación masiva y negativa”.

Karina Milei también impactó en la imagen digital del Gobierno

El informe también analizó el efecto de otros dirigentes del oficialismo. En ese punto, indicó que Karina Milei fue otro de los factores que contribuyeron a aumentar la negatividad alrededor del Presidente. En cambio, la dirigente que mejores resultados obtuvo fue Patricia Bullrich. De acuerdo con el relevamiento, la ministra registró un 43,6% de comentarios positivos, frente a un 43% de negativos y un 13,4% de menciones neutrales.

Por el contrario, Karina Milei acumuló un 71% de comentarios negativos, mientras que Manuel Adorni alcanzó un porcentaje similar, con 71,1% de menciones desfavorables. “En todo momento, Patricia Bullrich fue la figura del Gobierno que más positividad le aportó al presidente Milei en el ecosistema digital”, destacó la consultora.

La inflación, uno de los temas positivos para el oficialismo

Entre las principales conclusiones, Ad Hoc Digital sostuvo que la comunidad libertaria solo consiguió instalar una conversación favorable alrededor de dos ejes: la baja de la inflación y el triunfo del candidato de derecha Abelardo de la Espriella en Colombia.

El informe también advirtió un crecimiento de las menciones sobre Mauricio Macri, que aumentaron un 26% respecto de mayo. Según el análisis, la incorporación de dirigentes provenientes del PRO volvió a poner en el centro del debate la relación política entre ambos espacios.