«Devolución de favores»: la crítica de Myriam Bregman al juez Martínez de Giorgi por la causa $LIBRA

La diputada nacional cuestionó la decisión del juez de apartar las querellas por pedido del lobista Mauricio Novelli

En estos últimos días, la causa $LIBRA fue motivo de muchos cuestionamientos tras la decisión del juez Martínez de Giorgi sobre sacar de la investigación a los querellantes por un pedido del lobista Mauricio Novelli, hombre clave en este caso. Ante esto, la diputada Myriam Bregman cargó contra la Justicia.

“Hace un tiempo, la jueza Capuchetti nos expulsó a los querellantes de la causa donde debería investigarse el fraudulento acuerdo de Macri con el FMI. Lo hizo para construir la impunidad, porque la impunidad ‘se construye’”, sostuvo la legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores en sus redes sociales.

Sobre la determinación del magistrado, la cual generó una gran polémica en el ámbito político-judicial, Bregman fue tajante: “La decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa $Libra va en ese sentido. La devolución de favores llegó rápido. Una vergüenza total”.

La polémica decisión de un juez en la causa $LIBRA

El viernes pasado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó un fallo donde apartó a dos grupos de querellas en la causa que investiga el lanzamiento de la moneda digital $LIBRA, la cual fue promovida por el presidente Javier Milei en redes sociales.

Según lo informado, la resolución del magistrado fue en respuesta a un planteo de una de las personas investigadas, el lobista Mauricio Novelli, quien expresó que esas personas no habían sido víctimas de una estafa porque sabían de los vaivenes de las criptomonedas en ese mercado.

Las querellas que apartó Martínez de Giorgi han sido clave en la investigación que lidera el fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien ha logrado -entre las medidas adoptadas- mantener un embargo preventivo sobre los bienes del creador de la moneda virtual, Hayden Davis, con quien Milei habría mantenido contacto a través de Novelli.

Myriam Bregman y la comparación de Milei con Thatcher

La diputada nacional Myriam Bregman fustigó al presidente Javier Milei y sostuvo que su programa de gobierno es el mismo que el aplicado por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y el ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan.

“No es muy difícil darse cuenta de que el programa de Milei era el programa de Reagan y Thatcher con campera de cuero”, apuntó la legisladora del Frente de Izquierda sobre las políticas del gobierno libertario que asumió en diciembre de 2023.