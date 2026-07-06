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Opinión

$500 Millones para la Cabalgata: ¿Prioridades en Debate mientras Escuelas Claman por Comedores?

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La reciente noticia sobre la asignación de $500 millones de pesos para la “Cabalgata de la Fe” por parte del gobierno de Leandro Zdero ha desatado un intenso debate en la provincia. Este anuncio cobra especial relevancia en un contexto donde, paradójicamente, cientos de niños en El Impenetrable ven reducida su jornada escolar debido a la inoperatividad de los comedores escolares, afectados por la falta de pago a los proveedores.

La situación plantea una interrogante ineludible sobre las prioridades de la gestión provincial. En un escenario donde numerosas familias dependen del comedor escolar para asegurar al menos una comida diaria a sus hijos, la decisión de destinar una suma millonaria a un evento de otra índole genera controversia. La oposición, incluso, ha calificado el evento como una “Cabalgata Radical”, vinculándolo directamente al espacio político de Ángel Rozas.

 

La pregunta que resuena con fuerza es: ¿qué es lo más urgente para el Chaco de hoy? ¿Es la financiación de un acto con un marcado contenido político la respuesta a las necesidades actuales, o debería ser la garantía de que ningún niño regrese a su hogar con hambre una prioridad innegociable?

La forma en que un gobierno decide invertir sus recursos públicos es un claro reflejo de sus prioridades. En este sentido, cuando existen escuelas con comedores inactivos y la educación de los más jóvenes se ve comprometida por la falta de recursos básicos, cada peso destinado a otras áreas, por importantes que estas puedan ser, suscita interrogantes que aún esperan respuestas claras y convincentes. La comunidad, hoy más que nunca, demanda transparencia y un compromiso firme con el bienestar y el futuro de sus niños.

 

DIARIO QHC

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