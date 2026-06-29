Diego Santilli rompió el silencio como jefe de Gabinete de Javier Milei: «Adorni estaba destruido»

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindó este lunes sus primeras declaraciones tras la designación en el cargo y reveló que el presidente Javier Milei le comunicó la decisión la noche anterior. Además, contó cómo vivió Manuel Adorni la transición y aseguró que su predecesor «estaba destruido» tanto en lo anímico como en el plano familiar.

Santilli reveló cómo estaba Adorni antes del cambio

En diálogo con Radio La Red, Santilli afirmó que trabajó «hasta el último día» junto a Adorni y describió el difícil momento que atravesaba el ahora exjefe de Gabinete. «Anímicamente Adorni estaba destruido, también en materia familiar», sostuvo al explicar el contexto en el que se produjo el recambio dentro del Gobierno nacional.

El funcionario remarcó que la transición «debe ser ordenada y responsable». Además, Santilli dejó en claro que las decisiones sobre el gabinete corresponden exclusivamente al Presidente. «El que pone y saca los funcionarios es el Presidente, él toma las decisiones», enfatizó el dirigente del PRO.

El respaldo a Javier Milei y el rumbo del Gobierno

Durante la entrevista, Santilli agradeció la confianza de Javier Milei y destacó el rumbo de la gestión. «Lo importante es que hay un Presidente con una gran convicción. El cambio empezó fuertemente y ahora debemos sostenerlo y consolidarlo», expresó.

Asimismo, sostuvo que «la Argentina va a salir fuertemente» y agradeció «el esfuerzo que hizo la sociedad en estos dos años». También afirmó que «el equipo del presidente Milei es un equipo único» y agregó que «las noticias económicas quedaron tapadas por todo lo que pasó».

Consultado sobre su conversación con Mauricio Macri, evitó profundizar y señaló que ese tipo de diálogos pertenecen al ámbito privado. Sin embargo, remarcó que el liderazgo político de este proceso «hoy es de Javier Milei», a quien respaldó para que continúe al frente del país. «Quiero que vuelva a ser reelegido para que el cambio continúe por décadas», manifestó.

Por último, consultado por el conductor Paulo Vilouta sobre una eventual candidatura a gobernador bonaerense, Santilli aseguró que hoy toda su atención está puesta en la Jefatura de Gabinete. «Estoy ante la decisión más importante de mi vida política. Mi cabeza está centrada acá», concluyó.