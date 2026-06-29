Karina le volteó la sesión a Bullrich y toma el control de la agenda del Congreso

Patricia Bullrich perdió la pulseada con Karina Milei por la agenda parlamentaria de esta semana en el Senado. La jefa de bloque libertario pretendía convocar para este martes a la reunión de Labor para definir el temario de una sesión para este jueves pero fuentes del gobierno deslizaron ante LPO que “la convocatoria está caída”.

En efecto, Bullrich pretendía mostrar iniciativa después de la salida de Manuel Adorni del gabinete, una pelea que dio frontal y públicamente cuando los hermanos Milei respaldaban al ex jefe de gabinete a pesar del escándalo por presunta corrupción. Sin embargo, la ex ministra empezó a sufrir la intervención cruda del bloque, tal como anticipó este medio.

Este lunes, uno de los senadores libertarios le dijo a LPO que la sesión que promovía Patricia se pospondría una semana. Otra postergación para la discusión de los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca, dos iniciativas de Federico Sturzenegger.

Lo curioso es que Bullrich aspiraba a demostrar que la agenda del Senado había estado paralizada por la terquedad de Karina de sostener a Adorni pero ahora, aún sin el ex funcionario a cuestas, tampoco habría sesión. Celebran los primos Martín y Lule Menem, que desde el principio quisieron controlar políticamente el Senado y chocaron con la senadora.

No hubo quórum para votar la interpelación pero Bullrich dice que “Adorni no ganó”

Fuentes del oficialismo dijeron que le bajaron la sesión a Bullrich “por un tema de organización del nuevo equipo” y “para no adelantarse a la bajada de línea de Karina”, en referencia a la reunión convocada por la hermana presidencial.

De hecho, sembraron intriga sobre el lugar donde podría sentarse la legisladora en el encuentro con la secretaria general de la Presidencia. “Hay que ver dónde la sientan a Patricia. ¿Atrás de Bornoroni?”, se preguntaban.

Los aliados del gobierno, por su parte, también admitieron que la sesión podía posponerse para el jueves 16 de julio.

El grupo de senadores que responden a los gobernadores, entre los que se cuentan Flavia Royón, Carolina Moisés y Beatriz Ávila, más los que carecen de jefatura en sus territorios, como Carlos “Camau” Espínola habían trabajado arduamente en las modificaciones del capítulo de extranjerización de la tierra contenido en la ley de propiedad privada. “Patricia está intentando convocar a Labor pero se está apurando”, dijo uno de esos senadores a LPO.